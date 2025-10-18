Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El primer caso sospechoso se detectó el 7 de octubre de 2025, cuando la Coordinación Provincial de Redes de Laboratorio informó sobre un hombre oriundo del NEA que había viajado a El Calafate entre el 19 y el 27 de septiembre.

Según el comunicado oficial del Ministerio de Salud y Ambiente, “El Calafate podría ser, con mayor probabilidad, sitio de diseminación de la enfermedad más que de adquisición”, debido al tiempo transcurrido entre el viaje y la aparición de los síntomas.

A partir de esa notificación, se coordinaron acciones entre los equipos de laboratorio, epidemiología y autoridades sanitarias provinciales para investigar y contener la posible cadena de contagio.

Dos casos confirmados y monitoreo activo

Como resultado de la investigación, se confirmaron dos casos positivos de Viruela Símica (Mpox): uno en un residente de El Calafate y otro en Gobernador Gregores. Ambos podrían estar vinculados al caso índice detectado inicialmente.

Los pacientes permanecen bajo seguimiento clínico y epidemiológico, mientras se implementan las medidas de control y bloqueo establecidas en los protocolos nacionales. Hasta el momento, no se registraron casos secundarios asociados, aunque continúa la vigilancia activa en todos los niveles de atención de la provincia.

El Ministerio de Salud instó a los equipos de salud a “elevar el nivel de sospecha clínica” ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad, a fin de garantizar la detección oportuna y la notificación inmediata de nuevos posibles casos.

Qué es la Viruela Símica o Viruela del Mono

La Viruela Símica, también conocida como Mpox o Viruela del Mono, es una zoonosis viral causada por el virus MPXV, perteneciente a la familia Poxiviridae. Se transmite tanto de animales a humanos como entre personas, y provoca síntomas similares a la viruela tradicional, aunque de menor gravedad.

El virus presenta alta resistencia a la desecación y a las temperaturas elevadas, pudiendo permanecer viable en el ambiente durante varios días o incluso semanas.

Síntomas y criterios de sospecha

El período de incubación suele ser de 6 a 13 días, aunque puede variar entre 5 y 21 días. Los principales síntomas incluyen:

Fiebre superior a 38,5°C.

Dolor de cabeza, mialgia y malestar general.

Inflamación de ganglios (linfoadenopatía).

Lesiones cutáneo-mucosas profundas, bien delimitadas y con umbilicación central.

Proctitis (dolor o sangrado anal) sin causa definida.

Las lesiones pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, incluyendo la zona genital, perianal u oral. Se recomienda a la población consultar de inmediato ante la presencia de estas manifestaciones, especialmente si hubo contacto directo o sexual con personas sospechosas o confirmadas.

Casos confirmados y protocolos

Un caso confirmado se determina mediante una PCR positiva para el grupo de Orthopoxvirus euroasiático-africano o específica para el virus MPXV. Las muestras deben enviarse al Laboratorio de Referencia del INEI-ANLIS, que se encarga de la vigilancia genómica y caracterización viral.

Las autoridades provinciales recordaron que el aislamiento y seguimiento médico son claves para evitar la propagación. Además, se mantiene el contacto con el Ministerio de Salud de la Nación para fortalecer la respuesta sanitaria y garantizar la trazabilidad de los posibles contactos.

Dónde comunicarse ante sospechas

El Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz habilitó los siguientes canales para consultas o notificaciones:

Teléfono de Epidemiología: 2966-761521

Correo electrónico: depto.epidemiologia@gmail.com

Manual oficial del Ministerio de Salud de la Nación: Manual de Viruela Símica 2022

Plan Nacional Mpox 2025