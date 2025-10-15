Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Nadia Cáceres, la sargento primero que en agosto -mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar- salvó la vida de un bebé de 14 días en El Calafate, sufrió un accidente cerebrovascular y fue diagnosticada con meningitis por lo que será derivada a la ciudad de Córdoba.

El objetivo de la derivación, prevista para este viernes, es la realización de estudios y un tratamiento con especialistas.

Además, de ser policía, Cáceres es presidenta del Club Talleres de El Calafate.

“Al momento de enterarnos de que iba a haber una derivación porque el especialista no estaba acá y que para que la traten, tenía que viajar, comenzó toda esta movida solidaria entre padres y profes de la institución. Después se sumaron policía, bomberos y comerciantes que, al saber de esta situación, se acercaron a donar cosas”, contó Cristian, compañero del club, en comunicación con Radio LU12 AM680.

Este sábado, realizarán una venta de empanadas y todo el dinero recaudado será destinado a la derivación. “Todo el mundo se acercó a donarnos cosas, bandejas, envoltorios, carne, huevos, cebolla, todo lo que pudiéramos necesitar para que este fin de semana se pueda hacer esta venta que más o menos va a rondar en las 200 docenas de empanadas“, comentó.

“Nadia siempre está. 24/7, ella está disponible para todo el mundo”. CRISTIAN, COMPAÑERO DE NADIA DEL CLUB TALLERES

Además, el mismo grupo de padres “hizo una colecta de premios para organizar una rifa, es importante la movida que hay”.

“Nadia siempre está. 24/7, ella está disponible para todo el mundo, siempre está viendo qué hacer, cómo ayudar, el buen accionar se recompensa de alguna manera”, afirmó Cristian sobre la vocación de servicio de la sargento.

El vecino reconoció que “es una época muy dura, pero cuando nos unimos todos, pasan estas cosas de poder ayudar al otro y tratar de que esto sea solo un mal momento y después, poder compartir nuevamente con ella una cancha y todo lo que lo que veníamos compartiendo”.

Por último, recordó que este viernes a partir de las 14:30 en la sede del Club Juveniles prepararán las empanadas. “Agradecemos mucho al Club Juveniles por la mano que nos está dando. Vamos a estar haciendo los preparativos para las empanadas, así que todas las manos son bienvenidas“, acotó.

En tanto que para colaborar económicamente el alias es Matteol18 y el teléfono para comunicarse 2966 52-9462 (Cristian).