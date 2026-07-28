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La Policía de Santa Cruz alertó a la comunidad de El Calafate sobre una nueva modalidad de estafa telefónica que utiliza como excusa el supuesto “blanqueo de cuentas“.

La advertencia fue difundida tras la denuncia presentada por un vecino de 67 años de la villa turística, quien resultó damnificado mientras intentaba realizar una gestión de atención al cliente relacionada con una tarjeta de crédito. A raíz del hecho, se dio intervención, mediante oficio, al Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil local.

Según la exposición, buscó en internet un número de contacto oficial y terminó comunicándose con una línea telefónica falsa.

A partir de allí, mediante sucesivas llamadas y el uso de la aplicación de mensajería WhatsApp, los delincuentes lo guiaron bajo el pretexto de “blanquear” sus cuentas bancarias y billeteras virtuales para habilitar el uso del plástico.

Mediante engaños, lo indujeron a simular préstamos personales y efectuar múltiples transferencias de dinero a favor de terceros desconocidos, lo que provocó un importante perjuicio económico antes de que advirtiera la maniobra y lograra bloquear sus accesos.

Frente a este nuevo caso, las autoridades recordaron que las entidades bancarias, financieras y empresas emisoras de tarjetas de crédito nunca solicitan claves de acceso, transferencias de dinero, la gestión de préstamos personales ni la instalación de aplicaciones externas bajo ninguna circunstancia.

“Reiteramos la importancia de no brindar datos personales ni bancarios a través de llamadas telefónicas o redes sociales y de corroborar siempre los canales oficiales de atención”, remarcaron.

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