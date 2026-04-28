La Policía de Santa Cruz ejecutó 13 allanamientos en el marco de la operación internacional “Aliados por la Infancia VI”, una acción coordinada contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes que alcanzó a 16 países y 17 provincias argentinas más la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación se originó a partir de reportes de la CyberTipline del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), que detectó la circulación de material de abuso sexual infantil en entornos digitales. A partir de esos datos, distintas unidades de investigación avanzaron en la identificación de domicilios y personas vinculadas.

Allanamientos 9 viviendas de Río Gallegos por una red de material de abuso sexual infantil. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Allanamientos simultáneos en Río Gallegos y otras localidades

En Santa Cruz, los procedimientos se concentraron principalmente en Río Gallegos, aunque también alcanzaron otras zonas del interior provincial. Las divisiones de Investigaciones y Cibercrimen ejecutaron los operativos de manera simultánea, con apoyo de áreas especializadas en narcocriminalidad y delitos complejos.

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Las autoridades confirmaron que los allanamientos permitieron el secuestro de dispositivos electrónicos y otros elementos que suman a la causa, utilizados para el análisis forense digital.

Ocho detenidos y seis menores bajo intervención judicial

Como resultado de los procedimientos, el jefe del Departamento de Investigaciones, Comisario Mayor Luis Poblete, precisó al móvil de La Opinión Austral que detuvieron ocho personas mayores de edad vinculadas a la tenencia de material de abuso sexual infantil.

El jefe del Departamento de Investigaciones, Luis Poblete, dio detalles del operativo Aliados por la Infancia en la provincia de Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL,

Además, la investigación registró la participación de seis menores de edad, quienes quedaron bajo resguardo y seguimiento de organismos de protección de la niñez, según los protocolos vigentes en este tipo de delitos.

Las autoridades remarcaron que cada intervención activa medidas judiciales específicas para garantizar la protección integral de los menores involucrados, así como la participación de las áreas de Niñez municipales para la intervención con los menores.

Una red con alcance en 16 países

La operación “Aliados por la Infancia VI” reunió a fuerzas de seguridad y organismos judiciales de América y Europa. Participaron Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

El superintendente de la Policía Judicial de Santa Cruz, Daniel Carrillo, dijo se trata de “un delito grave, que no es menor a nivel familiar”. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El despliegue internacional permitió identificar patrones de circulación de material ilícito y coordinar acciones simultáneas en múltiples jurisdicciones.

Coordinación judicial y trabajo de cibercrimen

El superintendente de Policía Judicial e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, comisario general Daniel Carrillo, que participó de los operativos junto al Poblete y al ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, explicó que los procedimientos surgieron de reportes internacionales y del trabajo conjunto entre unidades investigativas. Señaló que las diligencias permitieron localizar domicilios y personas involucradas mediante el análisis de información digital.

Por su parte, Poblete destacó la magnitud del operativo y el trabajo técnico de las divisiones de cibercrimen. Indicó que la investigación se apoyó en inteligencia digital para identificar objetivos y ejecutar los allanamientos con precisión.

Durante los procedimientos, los equipos secuestraron teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento y otros elementos tecnológicos. El material quedó bajo análisis pericial para determinar la magnitud de los hechos y la posible conexión con redes internacionales.

Las investigaciones se apoyan en herramientas de rastreo digital y en sistemas de alerta internacional que permiten detectar la circulación de archivos con contenido de explotación sexual infantil.

Intervención de organismos de protección

Los menores involucrados quedaron bajo intervención de áreas especializadas en niñez y adolescencia, que activaron los protocolos de resguardo correspondientes. La Justicia provincial supervisa el avance de cada caso en coordinación con fiscalías especializadas.

Las autoridades remarcaron que el objetivo central del operativo apunta a interrumpir redes de distribución de material de abuso sexual infantil y fortalecer los mecanismos de protección en entornos digitales.