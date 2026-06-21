La tranquilidad de la madrugada del sábado se vio alterada por un grave episodio ocurrido frente a la Farmacia Santa Lucía de El Calafate, donde una persona arrojó un artefacto de fabricación casera que, por circunstancias fortuitas, no llegó a explotar.

El hecho ocurrió sobre la avenida Salvador Lara y quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio. Las imágenes muestran cómo una persona, ocultándose detrás de una pared lateral, lanza una bolsa hacia el frente del local antes de retirarse rápidamente del lugar.

Según pudo saber La Opinión Austral, en el interior de la bolsa se encontraba un artefacto compatible con una bomba tipo molotov. Sin embargo, el dispositivo no llegó a activarse debido a que la mecha se desprendió al momento de ser arrojado. El elemento quedó sobre la vereda y fue hallado posteriormente por un joven que decidió retirarlo del lugar y entregarlo en la Comisaría Segunda, donde además radicó la correspondiente denuncia.

A partir de ese momento se puso en marcha una investigación encabezada por el Juzgado de Instrucción de El Calafate junto con personal policial, que busca determinar quién fue el autor del ataque, cuál era la composición exacta del artefacto y si existe relación con otros episodios registrados anteriormente en perjuicio del mismo comercio.

Un antecedente que aumenta la preocupación

La gravedad del hecho se potencia por un antecedente reciente. Tal como lo informó La Opinión Austral en noviembre de 2025, la Farmacia Santa Lucía sufrió un incendio que provocó importantes daños materiales en el interior del establecimiento y afectó gran parte de sus instalaciones.

Aquel episodio también motivó una investigación judicial y, hasta el día de hoy, continúa siendo un hecho que genera interrogantes entre los propietarios del local.

La reiteración de situaciones de estas características llevó a los responsables de la farmacia a manifestar públicamente su preocupación mediante un comunicado difundido este sábado.

El estado en el que había quedado la farmacia en noviembre del 2025.

“Hace más de nueve años que trabajamos al servicio de la comunidad y lamentablemente esta es la cuarta vez que sufrimos situaciones de estas características”, expresaron. Los propietarios señalaron además que la repetición de los ataques les hace sospechar que existe una intención concreta detrás de estos episodios.

“Por la reiteración de los ataques sufridos, entendemos que podría existir un interés dirigido a perjudicar el normal funcionamiento de nuestra farmacia”, indicaron.

Sospechas de una maniobra para afectar al comercio

En uno de los párrafos más contundentes del comunicado, los responsables del establecimiento afirmaron que, a su entender, los hechos ya no responderían a conflictos personales.

“Hoy estamos seguros de que no se trata de una cuestión personal, sino de una situación que podría estar relacionada con intereses comerciales que buscan afectar o incluso impedir que nuestro negocio continúe operando con normalidad”, sostuvieron.

Asimismo, remarcaron que toda la evidencia recolectada hasta el momento fue puesta a disposición de las autoridades encargadas de la investigación.

“Toda la documentación, videos, fotografías y demás pruebas recopiladas ya fueron puestas a disposición de la Justicia y las Fuerzas de Seguridad. Será la investigación judicial la que determine las responsabilidades correspondientes”, señalaron.

Desde la empresa también agradecieron la colaboración de vecinos y comerciantes de la zona, quienes aportaron registros de cámaras de vigilancia y datos que podrían resultar de utilidad para el esclarecimiento del caso.

Finalmente, realizaron un pedido directo a las autoridades para que la causa avance con celeridad y permita identificar a los responsables. “Nuestro único deseo es poder trabajar en paz, seguir atendiendo a nuestros clientes y que estos hechos cesen de una vez por todas”, concluye el comunicado.