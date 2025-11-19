Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La médica santacruceña, formada en instituciones de alta complejidad, quedará al frente del Hospital SAMIC tras la renuncia del Doctor Juan Varela. Con experiencia en Clínica Médica y conducción de residencias, deberá reorganizar el equipo directivo. Los indicadores de funcionamiento habrían motivado el cambio, según fuentes internas.

Una profesional formada para la gestión en salud

Nacida en Río Turbio, Santa Cruz, la Doctora Noelia Zuliani construyó gran parte de su trayectoria profesional vinculada al Hospital SAMIC de El Calafate. Se formó en el Hospital San Martín de La Plata y continuó su carrera en el Hospital Tornú antes de radicarse definitivamente en El Calafate. En los últimos años estuvo a cargo de las residencias médicas del establecimiento, rol que le otorgó una mirada integral sobre la formación y desempeño del recurso humano hospitalario.

Este lunes, su nombre fue aprobado en una reunión extraordinaria del Consejo de Administración, que resolvió designarla como nueva directora ejecutiva del SAMIC tras aceptar la renuncia del Dr. Juan Varela.

La doctora Zuliani brindando una entrevista.

La renuncia de Varela y los motivos del Consejo

El Doctor Juan Varela había asumido la conducción del hospital a fines de marzo de este año. Sin embargo, menos de un año después presentó su renuncia, un paso que —según consta en su escrito formal— respondió a un pedido directo de la Presidencia del Consejo de Administración.

“Por medio de la presente, y a requerimiento de la Presidencia del Consejo de Administración (…) deseo presentar mi renuncia a la Dirección Ejecutiva de este querido hospital SAMIC”, expresó Varela en su carta, donde también agradeció la oportunidad y destacó el trabajo del equipo que lo acompañó en estos meses. Asimismo, manifestó su disposición para facilitar la transición administrativa y operativa hacia la nueva conducción.

Aunque no hubo un comunicado oficial que precisara los motivos del cambio, fuentes consultadas indicaron que para la mayoría de los consejeros los indicadores de funcionamiento del hospital no eran satisfactorios. Ese habría sido el punto que generó consenso para avanzar en la modificación de la dirección ejecutiva.

Zuliani en el centro de la imagen junto a parte de su equipo de trabajo.

El desafío al frente del SAMIC

La Dra. Noelia Zuliani, médica clínica y jefa del Servicio de Clínica Médica, integra el staff del hospital desde 2015. Con su designación, deberá definir —con la aprobación del Consejo de Administración— cómo se conformará el equipo que conducirá las cinco direcciones clave del Hospital SAMIC, una estructura que requiere coordinación, planificación y lectura estratégica en un contexto de crecientes demandas sanitarias.

Su experiencia en la formación y supervisión de residentes, así como su recorrido dentro de la institución, la posicionan como una figura con conocimiento profundo del funcionamiento interno del hospital.

Reorganización y expectativas

La transición se da en un momento sensible para el sistema de salud local, donde el SAMIC cumple un rol esencial de atención regional. La nueva dirección tendrá entre sus prioridades revisar los procesos, fortalecer los indicadores de gestión y garantizar la continuidad de las prestaciones en un hospital que diariamente recibe pacientes de toda la región.