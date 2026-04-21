ATE protestó en aeropuertos de la Patagonia: ¿qué pasa con los vuelos? El paro nacional de ATE incluyó protestas en El Calafate y Bariloche, con reclamos por paritarias y salarios. Las operaciones aéreas se mantuvieron sin cancelaciones ni demoras durante la jornada.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó este martes una jornada nacional de protesta con impacto en distintos aeropuertos del país, incluida la Patagonia. En Santa Cruz, el gremio se concentró en el aeropuerto de El Calafate, mientras que en Río Negro llevó adelante un corte en el acceso a la terminal aérea de Bariloche.

La medida formó parte del paro nacional convocado por el sindicato, con eje en la reapertura de paritarias y la recomposición salarial en el sector público nacional, provincial y municipal.

Protesta en El Calafate sin impacto en vuelos

En el aeropuerto internacional de El Calafate, trabajadores estatales se manifestaron en el marco del paro. Según confirmó el secretario general de ATE Santa Cruz, Carlos Garzón, la protesta incluyó presencia gremial en el lugar, aunque permitieron el ingreso y egreso de pasajeros.

El dirigente explicó que el reclamo central apunta a la convocatoria a paritarias en la provincia. Señaló que la demora en la discusión salarial afecta el poder adquisitivo de los trabajadores y planteó la necesidad de establecer una instancia de negociación.

A pesar de la protesta, el funcionamiento del aeropuerto se mantuvo con normalidad. No se registraron demoras ni cancelaciones en los vuelos programados, que operaron según lo previsto durante la mañana y el resto de la jornada.

Corte en Bariloche y medidas en todo el país

En Bariloche, ATE implementó un corte total sobre la Ruta 40 en el acceso al aeropuerto. La medida comenzó a primera hora y formó parte de las acciones definidas a nivel nacional.

El gremio indicó que evaluó habilitar parcialmente la circulación según el flujo de vehículos, aunque sostuvo la protesta como parte del plan de lucha. También anunció actividades en otros puntos de la provincia, como el Centro Atómico.

Las manifestaciones se replicaron en distintos aeropuertos del país, con asambleas y concentraciones. En la Ciudad de Buenos Aires, el sindicato convocó a una movilización en Aeroparque Jorge Newbery y brindó una conferencia de prensa.

Reclamo salarial y conflicto paritario

El paro nacional tuvo como principal demanda la reapertura de paritarias en la Administración Pública. ATE señaló que los acuerdos salariales vigentes se ubicaron por debajo de la inflación y planteó la necesidad de una recomposición.

El sindicato también incluyó otros reclamos, como la reincorporación de trabajadores despedidos, el pase a planta permanente de personal precarizado y el rechazo a recortes en organismos estatales.

Según datos difundidos por la organización, los trabajadores estatales acumulan una pérdida del poder adquisitivo en los últimos años. Además, advirtió que la falta de convocatoria a negociaciones profundiza el conflicto.

Servicios afectados y esquema de funcionamiento

Durante la jornada de paro, ATE informó que garantizó guardias mínimas en hospitales y servicios esenciales. Sin embargo, la medida afectó distintas áreas del Estado, como organismos técnicos, controles sanitarios y servicios administrativos.

En el sistema aerocomercial, la participación de trabajadores vinculados a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) generó alertas por posibles demoras. No obstante, en los aeropuertos patagónicos relevados no se registraron interrupciones en los vuelos.

El gremio anticipó que evaluará nuevas medidas en caso de no obtener respuestas a sus reclamos, en el marco de un plan de acción que incluye protestas en todo el país.