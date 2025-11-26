Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En Argentina, los casos de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) aumentaron en los últimos años.

La tasa de casos de VIH fue de 14,1 cada cien mil habitantes en 2023: para los varones fue de 20,1, más del doble que el 8,3 registrado en mujeres. Estos valores son una décima más altos que los de 2019, previo a la pandemia de Covid-19.

La principal vía de transmisión del VIH continúa siendo las relaciones sexuales sin protección: abarcan el 99% en varones cis y el 98% en mujeres cis. En el país, se calcula que el 17% de las personas que viven con VIH no saben que lo tienen.

La sífilis también registró un incremento sostenido de casos en los últimos años. Entre 2015 y 2019 la tasa evolucionó considerablemente, de 21,2 a 56,1 casos notificados por cada 100 mil habitantes. Entre 2020 y 2021, a raíz de la pandemia por COVID-19, se registró un leve descenso (23,3 en 2020 y 26,5 en 2021).

Se calcula que el 17% de las personas que viven con VIH no saben que lo tienen.

En 2022, la notificación de casos de sífilis en la población general al Sistema Nacional de Vigilancia cambió, por lo que a partir de este año los números no son del todo comparables. Sin embargo, ese año la tasa fue de 57,6 casos notificados cada 100 mil habitantes, mientras que en 2023 -último dato disponible- ascendió a 69,2 casos.

“El aumento de sífilis es lo que más preocupa. En 2023 los casos notificados aumentaron un 22% respecto al año anterior, con tasas particularmente altas en el grupo de 20 a 24 años. También se observa un incremento en mujeres embarazadas, lo que se traduce en más casos de sífilis congénita”, explicó Natalia Laufer, médica infectóloga del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández e investigadora del CONICET, en diálogo con Chequeado.

En tanto que otras infecciones como la gonorrea también están en ascenso, según los datos oficiales. En 2018 la tasa fue de 8,1 cada 100 mil habitantes y para 2019 había aumentado a 14,1. En 2023 (último dato disponible) se registró la tasa más alta: 17,3 cada 100 mil habitantes. La mayor cantidad afecta a jóvenes de 15 a 24 años. “Como muchas veces son infecciones silenciosas, suelen pasar inadvertidas y favorecer la transmisión”, indicó Laufer.

Aumento de casos

En El Calafate se está registrando una cantidad de casos de infección de transmisión sexual que supera el 30% y llega hasta el 50% respecto al período anterior, dependiendo de la ITS.

“No hay semana que no tenga o no reporte casos nuevos, prácticamente todos los días atiendo una sífilis”, manifestó Viviana Galache, infectóloga del Hospital SAMIC, a Señal Calafate.

La profesional indicó que si bien no hay “números cerrados” respecto a la situación provincial, a nivel local los porcentajes preocupan. “Podemos calcular entre un 30 y 50% de aumento respecto de años anteriores, tanto para sífilis como para otras infecciones de transmisión sexual”, expuso.

De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), en 2025 se registraron 36.702 casos de sífilis, lo que representa un aumento del 20,5 % respecto del mismo período de 2024.

Además, desde 2011 se observa un crecimiento constante, con un notable incremento entre 2015 y 2019, cuando las notificaciones se triplicaron.

Transmisión y tratamiento

La sífilis es una infección causada por la bacteria Treponema pallidum. Se transmite a partir de relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin protección, y también de madre a hijo durante el embarazo.

“Suele pasar desapercibida, porque las lesiones no son dolorosas. Por eso es clave hacerse controles de rutina, una vez cada seis meses“, señaló Galache e indicó que una persona puede tener sífilis más de una vez en la vida.

La lesión característica es una pequeña úlcera indolora llamada “chancro” que aparece en una primera etapa en el sitio de infección. En muchas ocasiones está acompañada por la inflamación de ganglios en la zona.

“La forma de prevención más efectiva es el uso del preservativo. Es un método económico, sencillo, eficaz y está disponible de forma gratuita en todos los hospitales del país”, puntualizó.

Por último, Galache recordó que el tratamiento es curativo lo que la diferencia de otras infecciones de transmisión sexual que pueden llegar a ser crónicas. La penicilina benzatínica sigue siendo el antibiótico más eficaz y seguro para eliminar la infección.