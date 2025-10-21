Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un viaje familiar por la mítica Ruta Nacional 40 terminó convirtiéndose en una anécdota viral. El periodista Pablo Manuel, conductor del programa La Mañana de LU12, relató el insólito momento que vivió junto a su familia rumbo a El Chaltén, cuando un barco apareció en medio del camino.

En las imágenes, que él mismo compartió en su cuenta de TikTok, se puede ver cómo un camión transportaba un enorme catamarán que ocupaba prácticamente todo el ancho de la calzada. Para evitar un choque, Pablo tuvo que correrse a la banquina, mientras una camioneta de apoyo abría paso entre los vehículos.

El video también llamó la atención por el divertido ida y vuelta del conductor con su familia.

“No sé cómo vamos a hacer para pasar. Tenemos que ponernos en la banquina porque no pasa, no pasa”, se escucha decir a una de las acompañantes en el video. Entre risas y nervios, el conductor responde: “Ya sé, ya sé… y si sigo…”.

“Te está haciendo señas que te tires a la banquina, anda a la banquina”, le espetaron.

“Ay no, qué miedo”, exclama la mujer cuando el catamarán finalmente logra pasar a escasos metros pero sin tocar el vehículo.

Durante su programa en LU12 AM680, el periodista contó entre risas:

“El fin de semana anduve por El Chaltén y me hice viral… por un tema muy vergonzoso y de mucha risa”.

Pablo explicó que el catamarán iba desde El Calafate hacia El Chaltén, probablemente trasladado desde Lago Argentino a Lago Viedma. “Lo cruzamos de ida cuando salimos de El Calafate y lo volvimos a ver a la tarde-noche, cuando regresábamos”, detalló.

El video fue su primera publicación en TikTok, y en pocas horas alcanzó más de 5 millones de visualizaciones, provocando todo tipo de comentarios y reacciones por lo insólito de la escena, un barco “navegando” por la Ruta 40 en medio del desierto patagónico y la divertida conversación.