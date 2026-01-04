Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La investigación por el violento robo ocurrido durante la madrugada del 1° de enero en El Calafate, que derivó en la muerte de Pablo Rufino, ingresó en una etapa decisiva con la detención y posterior indagatoria de los dos sospechosos señalados como autores del hecho.

En las últimas horas, la causa avanzó de manera significativa tanto en el plano judicial como probatorio, mientras la comunidad sigue con atención un expediente que sacudió a la villa turística en pleno inicio de la temporada alta.

Tal como lo adelantó La Opinión Austral, gracias a fuentes consultadas y lo consignado por medios de El Calafate, el segundo de los implicados, Martín Vallejo, se presentó de manera voluntaria el sábado por la mañana en la Comisaría Primera de El Calafate y quedó detenido a disposición de la Justicia.

Vallejo luego de entregarse a las autoridades. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Su entrega se produjo luego de que la Policía profundizara las tareas de búsqueda y allanamientos, lo que terminó de cerrar el cerco sobre el sospechoso. Un día antes, el viernes, ya había sido detenido su presunto cómplice y familiar, Nicolás Torrente, en un descampado de la zona suroeste de la ciudad, tras un operativo encabezado por la División de Investigaciones.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, ambos sujetos ingresaron al domicilio de Pablo Rufino con intenciones de robo. Durante el asalto, la víctima fue amenazada con un arma de fuego y golpeada, lo que derivó en un forcejeo de extrema violencia.

Según determinó la autopsia, Rufino falleció a causa de un infarto agudo de miocardio, desencadenado por el estrés físico y emocional sufrido durante el ataque. Si bien la causa médica fue natural, la Justicia considera que existe un nexo directo entre la irrupción violenta y el desenlace fatal, lo que agrava el cuadro penal que enfrentan los detenidos.

Momento en el que se realizaba el allanamiento. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Uno de los avances más relevantes se produjo a partir de los allanamientos realizados por orden judicial en domicilios vinculados a los sospechosos. En particular, el procedimiento llevado a cabo en una vivienda del barrio Las Piedras, donde Vallejo habría permanecido oculto antes de entregarse, arrojó resultados altamente positivos. Allí se secuestraron elementos considerados clave para la causa, entre ellos un par de zapatillas que el acusado habría utilizado la noche del hecho y que presentaban manchas hemáticas visibles.

Estas prendas serán sometidas a peritajes exhaustivos y cotejadas con los rastros biológicos, huellas y pisadas levantadas previamente por la División Criminalística en la escena del crimen. En el mismo operativo también se halló calzado perteneciente a Torrente, igualmente con manchas de sangre, lo que refuerza la hipótesis de una participación conjunta y directa de ambos detenidos en el violento robo.

En el plano judicial, durante el fin de semana se concretaron las primeras instancias formales ante el Juzgado de Instrucción. Según pudo saber La Opinión Austral, Nicolás Torrente fue indagado este domingo, mientras que Martín Vallejo prestará declaración indagatoria este lunes. Tras estas diligencias, ambos quedaron detenidos en carácter de comunicados, a la espera de que el juez de Instrucción, Dr. Carlos Albarracín, resuelva su situación procesal.

El magistrado cuenta con un plazo legal de diez días para definir las medidas a seguir y establecer la carátula preventiva de la causa, un punto central que determinará el encuadre penal del hecho y las eventuales responsabilidades de los imputados. Por el momento, no se descarta ninguna figura, y el análisis de las pruebas secuestradas será determinante para el rumbo del expediente.

Mientras tanto, El Calafate continúa conmocionado por un caso que rompió la calma habitual de la ciudad y dejó al descubierto la violencia extrema de un robo que terminó de la peor manera. Con ambos sospechosos detenidos, pruebas materiales contundentes y las indagatorias en marcha, la causa avanza hacia definiciones clave.