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Manchi, un perro que perdió la movilidad de sus patas tras ser atropellado, empeoró su estado de salud y necesita un hogar de tránsito urgente para recibir los cuidados que requiere. En tanto, Gordita, una perra que tenía tumores en los oídos y fue sometida a una cirugía, se quedó sin hogar luego de que su familia decidiera no recibirla nuevamente.

Ambos casos de Río Gallegos son acompañados por la agrupación proteccionista “Valentín en cada huella”, que solicitó ayuda para encontrarles un lugar seguro y afrontar los gastos veterinarios.

Manchi empeoró y necesita un hogar de tránsito

El animal fue atropellado el 24 de septiembre en la zona de la calle Ameghino. A raíz del impacto sufrió una lesión en una vértebra que le impidió volver a caminar. Aunque recibió atención veterinaria, su evolución no fue la esperada y actualmente presenta un mayor deterioro físico: perdió mucho peso y continúa lastimándose.

Desde “Valentín en cada huella” señalaron que, si bien Manchi tiene una familia, no está recibiendo los cuidados que necesita. Por eso, pidieron un hogar de tránsito, aunque sea por una semana, para brindarle atención y comenzar cuanto antes su rehabilitación.

“La situación de Manchi es cada vez más preocupante. Su estado está empeorando, ha bajado muchísimo de peso y se está lastimando cada vez más”, expresaron.

También aclararon que no buscan una adopción definitiva, sino un espacio temporal que le permita recuperarse antes de regresar con su familia, siempre que estén garantizados los cuidados necesarios. “Cada día que pasa sin recibir la ayuda necesaria disminuyen sus posibilidades de volver a caminar”, advirtieron.

Manchi: El perro perdió la movilidad de sus patas tras ser atropellado y necesita atención y rehabilitación para intentar volver a caminar.

Gordita fue operada, pero se quedó sin hogar

Este 28 de octubre, se confirmó que Gordita fue operada de los tumores que tenía en los oídos. La intervención, cuyo costo había sido estimado en $320.000, salió bien, aunque ahora necesita reposo y cuidados para recuperarse.

Sin embargo, después de la cirugía, su familia comunicó que no podía seguir haciéndose cargo de ella y decidió no recibirla nuevamente. “Hoy esta gordita, después de todo lo que sufrió, no tiene un hogar al cual regresar”, lamentaron desde el grupo proteccionista.

Ante esta situación, solicitaron un hogar de tránsito urgente o, preferentemente, una adopción responsable. Además, continúan recaudando fondos para cubrir los $320.000 de la intervención.

Gordita: Fue operada de los tumores en sus oídos, pero su familia decidió no recibirla nuevamente. Ahora necesita un hogar donde recuperarse.

Cómo colaborar

Quienes puedan ofrecer tránsito para Manchi o Gordita, adoptar a esta última o brindarles ayuda económica pueden comunicarse por mensaje privado con “Valentín en cada huella”, a través de sus cuentas de Facebook e Instagram. Las colaboraciones se reciben mediante el alias valentin.huellitas, correspondiente a la agrupación.

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