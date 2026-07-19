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La intensa búsqueda de Nicolás Adrián Núñez Servín, el hombre que escapó de la Comisaría Segunda de El Calafate, ingresó en una nueva etapa. A más de tres días de la evasión y sin resultados positivos, el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz decidió incorporar una herramienta tecnológica para fortalecer el operativo: la difusión de reconstrucciones digitales que muestran cómo podría lucir actualmente si hubiera modificado su apariencia para evitar ser reconocido.

Mientras la investigación continúa y el despliegue operativo se mantiene en distintos puntos de la provincia, las autoridades consideran que el prófugo podría haber cambiado su aspecto físico para dificultar su localización.

Núñez Servín se encontraba detenido en la Comisaría Segunda de El Calafate cuando logró escapar el pasado jueves, dando origen a un importante operativo policial que desde entonces involucra a distintas dependencias de la Policía de Santa Cruz, controles en rutas y tareas investigativas coordinadas por la Justicia.

Efectivos realizaron rastrillajes, controles vehiculares y verificaciones en distintos sectores de la villa turística, además de un importante despliegue que incluyó nueve allanamientos simultáneos en domicilios donde existían sospechas de que el evadido podría haberse ocultado o recibido ayuda de terceros.

Los controles se han intensificado en todas las rutas de la provincia. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Sin embargo, pese al factor sorpresa y al trabajo desplegado por los investigadores, los procedimientos no permitieron dar con el hombre buscado.

El Ministerio de Seguridad resolvió reforzar la búsqueda mediante la difusión de nuevas imágenes elaboradas con técnicas de reconstrucción digital. Las ilustraciones fueron realizadas a partir de la fotografía oficial de Núñez Servín y reflejan posibles modificaciones que podría haber realizado en su apariencia física durante los días posteriores a la fuga.

Una de las recreaciones lo muestra sin barba, mientras que otra incorpora un cambio aún más significativo: el hombre aparece completamente afeitado y con la cabeza rapada. Se trata de alteraciones relativamente simples, pero capaces de modificar considerablemente la imagen de una persona y dificultar su reconocimiento inmediato por parte de testigos o incluso de quienes hayan visto la fotografía original.

Este tipo de herramientas es utilizado con frecuencia en búsquedas prolongadas, especialmente cuando existe la posibilidad de que la persona buscada haya intentado modificar rápidamente su aspecto para pasar inadvertida.

Móviles afuera de uno de los domicilios que fueron allanados. FOTO: AHORA CALAFATE

Mientras tanto, la búsqueda continúa extendida a todo el territorio provincial. Tras los allanamientos realizados en El Calafate, la Policía de Santa Cruz emitió una alerta a todas las dependencias de la provincia para intensificar los controles y mantener un intercambio permanente de información.

Uno de los principales desafíos para los investigadores es que Núñez Servín no posee domicilio fijo ni cuenta con medios de comunicación móviles conocidos, una situación que dificulta considerablemente las tareas de rastreo y limita las posibilidades de seguimiento mediante herramientas tecnológicas.

Por esa razón, los investigadores consideran fundamental la participación de la comunidad. Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar determinante para reconstruir los movimientos del evadido o establecer posibles lugares donde podría haber recibido ayuda.

Desde el Ministerio de Seguridad insistieron en que quienes crean haber visto al prófugo o posean información sobre su posible ubicación deben comunicarse inmediatamente con la línea de emergencias 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana.