La medida comenzó a las 9:00 de este lunes 14 de septiembre en el tramo de la Ruta Nacional 40 comprendido entre La Esperanza y El Calafate. En la zona de la Cuesta de Miguez se registran fuertes vientos, voladeros y visibilidad nula, mientras distintos organismos despliegan un operativo para asistir a los vehículos que ya se encontraban en circulación.

El escenario se da en una jornada para la que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había anticipado condiciones adversas en distintos sectores de Santa Cruz, con alertas amarillas por nevadas y lluvias.

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Tránsito asistido en la Cuesta de Miguez

Ante las condiciones registradas en el sector Cuesta de Miguez–El Cerrito, Vialidad Nacional informó que realiza tránsito asistido exclusivamente para los vehículos que se encontraban circulando al momento de disponerse la medida.

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La asistencia se implementó debido a la visibilidad nula y los fuertes vientos que afectan ese tramo de la Ruta 40. Las autoridades solicitaron a los conductores seguir las indicaciones del personal desplegado en el lugar.

El operativo se desarrolla de manera conjunta con organismos provinciales. Participan la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Cruz, la Administración General de Vialidad Provincial, Protección Civil y la Policía de Santa Cruz.

El temporal afecta el corredor entre El Calafate y La Esperanza

La situación se concentra en uno de los sectores de la Ruta 40 que conecta El Calafate con La Esperanza. Los fuertes vientos generan voladeros y reducen considerablemente la visibilidad, condiciones que dificultan el desplazamiento por la calzada.

El aviso emitido por la Agencia Provincial de Seguridad Vial estableció desde las 9:00 la circulación restringida para todo tipo de vehículos hasta nuevo aviso y pidió respetar las instrucciones del personal de seguridad.

Qué había previsto el SMN para este lunes en Santa Cruz

Las condiciones registradas en la zona se producen dentro de un escenario meteorológico adverso que había sido anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional para este lunes 14 de septiembre.

El organismo emitió dos alertas amarillas para la provincia, una por nevadas y otra por lluvias, con distintos sectores alcanzados y posibilidad de que ambos fenómenos se presenten de manera simultánea.

En cuanto a las nevadas, el SMN había incluido a los departamentos de Lago Buenos Aires, Río Chico y Lago Argentino, además de las mesetas de Corpen Aike y Güer Aike. Para esas áreas se preveían precipitaciones de variada intensidad y acumulados de nieve de entre 10 y 20 centímetros, aunque podían ser superiores de manera puntual.

En las zonas más bajas, el pronóstico contemplaba la posibilidad de precipitaciones en forma de lluvia.

También había alerta por lluvias

Para la misma jornada, el SMN había previsto lluvias en las mesetas de Lago Argentino, Corpen Aike y Güer Aike, además de la costa de este último departamento.

Los acumulados estimados se ubicaban entre 10 y 20 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera localizada. En sectores elevados, las precipitaciones podían presentarse como nieve o lluvia y nieve.

El organismo recomendó evitar circular si no es necesario ante las nevadas y utilizar vehículos preparados para hielo y nieve. Frente a las lluvias, también aconsejó evitar desplazamientos, alejarse de zonas inundables y mantener despejados desagües y sumideros.

Mientras continúen las condiciones adversas en la zona de la Cuesta de Miguez, los organismos que participan del operativo mantienen el seguimiento del corredor y asisten a los vehículos que habían iniciado su recorrido antes de la disposición.