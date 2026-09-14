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La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) de Santa Cruz informó que, desde las 13:00 de este lunes, quedó habilitada la circulación en el tramo La Esperanza-El Calafate de la Ruta Nacional N° 40.
No obstante, el organismo aclaró que se debe transitar con extrema precaución debido a la presencia de voladeros y sectores con escarcha sobre la calzada.
“En las rutas de Santa Cruz es obligatorio portar cadenas para circulación por disposición 002/18, respete las indicaciones del personal de Seguridad y evite inconvenientes”, remarcaron desde la APSV.
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