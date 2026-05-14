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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará este viernes 15 de mayo una Jornada Nacional de Lucha en aeropuertos de todo el país. La medida incluirá protestas, asambleas y movilizaciones impulsadas por trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En Santa Cruz, la protesta tendría impacto sobre al menos cuatro vuelos de Aerolíneas Argentinas que conectan Río Gallegos y El Calafate con Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires.

La concentración principal se realizará en Aeroparque entre las 10 y las 14 horas, franja en la que están programados varios servicios desde y hacia la provincia. Por lo que se recomiendo consultar en la aerolínea.

La medida de fuerza fue definida en una asamblea conjunta de trabajadores del SMN, ANAC y EANA. Según informó ATE, el reclamo principal está vinculado con el anuncio de 140 despidos en el Servicio Meteorológico Nacional.

El sindicato indicó que 98 cesantías corresponden a trabajadores de estaciones meteorológicas y 42 a personal de la sede central.

Además, el gremio reclamó por la falta de actualización salarial en organismos aeronáuticos y cuestionó el incumplimiento de acuerdos firmados previamente.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que si no existen respuestas oficiales podría convocarse a un paro para la próxima semana que afectaría vuelos en todo el país.

Qué vuelos podrían sufrir demoras o cancelaciones

De acuerdo con los horarios habituales de operación, tres vuelos vinculados con El Calafate y uno con Río Gallegos aparecen entre los más comprometidos por la medida gremial.

Vuelos afectados en El Calafate

El vuelo AR 1839 de Aerolíneas Argentinas, con salida desde El Calafate hacia Aeroparque, tiene horario previsto de despegue alrededor de las 10:05. La operación coincide con el inicio de la protesta en Buenos Aires.

También figura el vuelo AR 1838, que realiza el trayecto Aeroparque–El Calafate y tiene arribo programado a las 10:40.

Otro de los servicios alcanzados es el AR 1898 desde Aeroparque hacia El Calafate, cuyo horario habitual de llegada es a las 13:25.

El vuelo comprometido en Río Gallegos

En el caso de Río Gallegos, el servicio AR 1857 aparece dentro de la franja horaria afectada por la protesta.

El vuelo tiene salida prevista desde la capital santacruceña a las 10:30 y llegada estimada a Aeroparque a las 13:35, en pleno desarrollo de la asamblea convocada por los gremios aeronáuticos.

Por otra parte, el vuelo AR 1863, que despega de Río Gallegos durante la madrugada y arriba a Buenos Aires antes de las 6, no tendría afectación directa por horario, aunque las compañías podrían realizar modificaciones operativas preventivas.

Protestas en más de 20 aeropuertos

La jornada prevista para este viernes incluirá acciones en más de 20 terminales aéreas argentinas.

Además de ATE, participarán sindicatos del sector aeronáutico como la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), trabajadores de Intercargo y representantes de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

Desde el gremio señalaron que la protesta busca visibilizar la situación laboral y operativa dentro de los organismos vinculados al sistema aerocomercial argentino.

Las aerolíneas recomendaron a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a los aeropuertos.