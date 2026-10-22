Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz informó este jueves que la persona diagnosticada con dengue en El Calafate recibió el alta médica, luego de presentar una evolución clínica favorable. Se trata de una persona de nacionalidad extranjera que había viajado desde Costa Rica con la enfermedad ya contraída.

Según precisó la cartera sanitaria, los síntomas comenzaron antes de su ingreso a la Argentina. El paciente fue atendido en el Hospital de Alta Complejidad El Calafate (SAMIC), mientras que el diagnóstico se confirmó mediante estudios realizados en el Hospital Regional Río Gallegos, que identificaron el serotipo DENV-2.

Tras comunicar su evolución, las autoridades indicaron que no se registraron otros casos de dengue en Santa Cruz y calificaron como extremadamente bajo el riesgo de propagación en la provincia.

El principal fundamento es que la enfermedad no se transmite directamente de persona a persona, sino mediante la picadura de mosquitos infectados. Además, Salud señaló que en el territorio santacruceño no hay presencia del Aedes aegypti, principal vector del virus.

Por ese motivo, el Ministerio sostuvo que la comunidad puede continuar con sus actividades habituales.

Cómo se detectó el caso de dengue en Santa Cruz

La notificación se conoció inicialmente a través del Boletín Epidemiológico Nacional, que incluyó el caso santacruceño entre los confirmados durante la semana epidemiológica 40, comprendida entre el 4 y el 10 de octubre de 2026.

El informe, publicado el 20 de octubre, consignó dos nuevos diagnósticos en el país durante ese período: uno en Santa Cruz, con antecedente de viaje a Costa Rica, y otro en Santa Fe, correspondiente a una persona que había viajado a Perú.

Con esas notificaciones, Argentina acumulaba seis casos confirmados de dengue en la temporada 2026-2027, todos asociados a antecedentes de viaje al exterior.

La información difundida posteriormente por Salud de Santa Cruz precisó que el paciente fue atendido en El Calafate, que los análisis permitieron identificar el serotipo DENV-2 y que la evolución clínica fue favorable.

Por qué no hay riesgo de propagación local

Uno de los aspectos centrales del comunicado sanitario es la ausencia del mosquito transmisor en Santa Cruz. El dengue necesita de un vector para pasar de una persona infectada a otra, por lo que no se propaga mediante el contacto cotidiano, los abrazos o el uso compartido de objetos.

El mosquito Aedes aegypti puede adquirir el virus al picar a una persona infectada y transmitirlo posteriormente a otras personas. Por eso, la presencia del vector es un factor determinante para que se produzcan cadenas de transmisión local.

En este caso, las autoridades señalaron que no están dadas las condiciones para la propagación del virus en la provincia y que no se detectaron otros diagnósticos asociados.

La situación también permite distinguir entre los casos importados, en los que la infección se contrajo en otra región, y los autóctonos, que se originan por transmisión dentro del territorio donde se notifican.

Dengue: cuáles son los síntomas y cuándo consultar

El dengue es una enfermedad viral transmitida principalmente por la picadura de mosquitos infectados. Sus síntomas pueden variar en intensidad y, en algunos casos, evolucionar hacia cuadros graves.

Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran:

Fiebre.

Dolor de cabeza intenso.

Dolor detrás de los ojos.

Dolores musculares y articulares.

Náuseas y vómitos.

Erupciones en la piel.

También es importante reconocer las señales de alarma, como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de encías o nariz, sangre en vómitos o heces, dificultad para respirar y cansancio marcado. Ante estos síntomas, se debe acudir de inmediato a un centro de salud.

El Ministerio recomendó consultar si aparece fiebre durante los 15 días posteriores al regreso de una zona con circulación de dengue e informar al personal médico sobre el viaje realizado.

Cómo prevenir el dengue durante los viajes

Para quienes visiten lugares donde circula el virus, las principales recomendaciones son utilizar repelente y ropa que cubra brazos y piernas, además de prestar atención a la aparición de síntomas después del regreso.

Las autoridades también desaconsejan la automedicación con aspirina o ibuprofeno sin indicación médica, debido al riesgo de complicaciones hemorrágicas. Ante síntomas compatibles con dengue, el tratamiento debe ser evaluado por profesionales de la salud.

En las zonas donde está presente el mosquito transmisor, se aconseja eliminar recipientes que acumulen agua, mantener tapados los tanques y depósitos y limpiar los espacios que puedan convertirse en criaderos.

Si bien el escenario informado para Santa Cruz no presenta riesgo de transmisión local, los antecedentes de viaje son un dato relevante para orientar el diagnóstico cuando aparecen síntomas.

Dónde realizar consultas en Santa Cruz

El Ministerio de Salud y Ambiente informó que no difundirá más datos personales del paciente, en cumplimiento de las normas de protección de la privacidad y la información sanitaria.

Asimismo, solicitó a la comunidad consultar los canales oficiales para acceder a información actualizada sobre la situación epidemiológica.

Para consultas específicas sobre dengue, se encuentra disponible el área de Epidemiología del Hospital SAMIC de El Calafate, a través del teléfono 2902-491831, internos 3091 y 3099.

Con el alta médica y sin otros casos notificados, las autoridades sanitarias reiteraron que la población puede continuar con sus actividades habituales y que el riesgo de propagación local es extremadamente bajo, debido a la ausencia del mosquito transmisor en la provincia.