Desde el Aeropuerto Internacional “Comandante Armando Tola” de El Calafate confirmaron oficialmente que se realizarán trabajos de mantenimiento programados para la temporada de verano y aclararon que éstos no afectarán la operatoria aérea ni los vuelos comerciales habituales.

A través de un comunicado oficial, las autoridades aeroportuarias informaron que, como ocurre cada año, se realizarán tareas de mantenimiento de pista con el objetivo de garantizar la seguridad operacional, mejorar el servicio y optimizar la infraestructura del aeropuerto ubicado en la provincia de Santa Cruz.

Mantenimiento nocturno sin impacto en la operatoria

Los trabajos se desarrollarán entre el 5 de enero y el 26 de marzo, exclusivamente en horario nocturno, y no modificarán el horario habitual de funcionamiento del aeropuerto, que continuará operando todos los días de 7 a 21 horas.

Desde la administración del aeropuerto remarcaron que no se verán afectados los vuelos comerciales, ya que no hay operaciones regulares programadas durante la franja nocturna en la que se realizarán las obras.

Además, indicaron que ante eventuales retrasos o la programación de vuelos especiales, los trabajos serán suspendidos de manera preventiva, permitiendo el aterrizaje de las aeronaves y asegurando la continuidad del servicio aéreo.

Fuentes oficiales señalaron a La Opinión Austral que las remodelaciones “no afectan los vuelos comerciales ni el horario del aeropuerto”.

“El aeropuerto funciona siempre hasta las 21 y eso no se va a mover. Si llega a haber un retraso en un vuelo, se suspenden los trabajos y se habilita el aterrizaje”, explicaron.

La aclaración surge luego de que se informara previamente sobre un cierre temporal y programado de pista y calles de rodaje, que se aplicará diariamente entre las 00:00 y las 06:30, horario en el que no hay vuelos aerocomerciales regulares. Durante ese lapso, solo estarán habilitados vuelos sanitarios, humanitarios y de Estado, los cuales deberán coordinarse con al menos tres horas de anticipación.

Detalles de las obras en el aeropuerto

El Aeropuerto Internacional de El Calafate cuenta con una pista de 2.550 metros de largo y 45 metros de ancho, mientras que las calles de rodaje, preparadas para operaciones de alta velocidad, tienen 23 metros de ancho.

Las tareas de mantenimiento incluyen:

Sellado de juntas de la pista

Limpieza del caucho acumulado en zonas de frenado

Pintura y señalización especial en pista, calles de rodaje y plataforma

Parte de las obras será tercerizada, mientras que otra se realizará con personal propio de London Supply, empresa concesionaria del aeropuerto.

De esta manera, las autoridades llevaron tranquilidad a pasajeros y operadores turísticos, confirmando que la conectividad aérea de El Calafate se mantendrá sin cambios durante toda la temporada de verano.