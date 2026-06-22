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Una tarde que transcurría con normalidad sobre uno de los corredores viales más transitados del sudoeste santacruceño terminó con un importante operativo de emergencia luego de que una camioneta protagonizara un vuelco en la Ruta Nacional N° 40, en las inmediaciones de la salida de la Cuesta de Míguez.

El accidente se registró este domingo en un sector ubicado aproximadamente a 60 kilómetros al norte de El Calafate. En el vehículo, una Toyota Hilux, viajaban cuatro mujeres mayores de edad que se dirigían hacia Río Gallegos cuando, por motivos que aún son materia de investigación, la conductora perdió el control de la unidad en una de las últimas curvas del descenso.

Según pudo saber La Opinión Austral, como consecuencia de la maniobra, la camioneta abandonó la cinta asfáltica y terminó volcando, generando momentos de tensión para sus ocupantes y movilizando a los equipos de asistencia de la región.

Las huellas del accidente

Las primeras observaciones realizadas en el lugar permitieron establecer una posible mecánica del siniestro. Fotografías tomadas tras el accidente muestran las marcas dejadas por el vehículo al salir de la calzada hacia la banquina, indicó el portal de noticias local Señal Calafate.

El rodado y las secuelas del incidente. FOTO: SEÑAL CALAFATE

En ese recorrido, la camioneta derribó dos postes de señalización que indicaban la presencia de la curva, evidencia que da cuenta de la trayectoria que siguió antes de perder completamente la estabilidad.

Otras imágenes revelan profundas marcas sobre el terreno lateral, las cuales habrían sido producidas en el momento en que comenzó el vuelco. Según las evaluaciones preliminares, la parte delantera del vehículo impactó contra el desnivel existente al costado del camino, desencadenando una serie de tumbos.

Durante esa secuencia, la camioneta habría golpeado varias veces sobre el techo antes de quedar finalmente detenida de costado sobre la ruta.

Dos hospitalizadas

Tras el alerta, se desplegó un operativo de asistencia con la participación de personal sanitario y fuerzas de seguridad que acudieron rápidamente al lugar para asistir a las ocupantes.

Como medida preventiva, dos de las mujeres fueron trasladadas al Hospital SAMIC de El Calafate para realizar controles médicos y determinar la existencia de posibles lesiones derivadas del impacto.

Las otras dos ocupantes no presentaban heridas de gravedad al momento de la intervención, aunque igualmente fueron evaluadas por los equipos de emergencia que trabajaron en el lugar.