El Hospital SAMIC El Calafate impulsa la telemedicina y fortalece la atención de alta complejidad El sistema de Hospital Virtual permite realizar interconsultas médicas con especialistas remotos y ampliar el acceso a servicios de salud en Santa Cruz, sostuvieron. La iniciativa busca reducir derivaciones, optimizar recursos y mejorar la atención sanitaria en una provincia marcada por las largas distancias.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Hospital SAMIC El Calafate puso en marcha un sistema integral de Hospital Virtual y telemedicina con el objetivo de ampliar el acceso a la salud y fortalecer la atención médica de alta complejidad en Santa Cruz.

La iniciativa incorpora herramientas tecnológicas para facilitar consultas con especialistas remotos, optimizar tiempos de atención y mejorar la cobertura sanitaria en distintas localidades de la provincia.

Desde el hospital señalaron que el nuevo esquema de atención permite acercar profesionales de distintas especialidades a pacientes que, por cuestiones geográficas, muchas veces deben trasladarse largas distancias para acceder a estudios o interconsultas médicas.

Cómo funciona el sistema de telemedicina del SAMIC El Calafate

El modelo implementado por el Hospital SAMIC contempla un trabajo coordinado entre el equipo médico local y especialistas externos que participan de manera remota en la atención de los pacientes.

El circuito comienza con la solicitud del turno. Luego, el personal de salud prepara la historia clínica junto con estudios previos, imágenes y antecedentes médicos necesarios para la consulta.

Posteriormente, el paciente realiza la interconsulta acompañado por profesionales del hospital, mientras el especialista remoto evalúa el caso y deja registro de la atención en la historia clínica electrónica.

Desde la institución indicaron que este mecanismo permite abordar cada situación de manera integral y mejorar el seguimiento de los tratamientos.

Telemedicina en Santa Cruz: menos derivaciones y más acceso a especialistas

Uno de los objetivos centrales del sistema es reducir derivaciones innecesarias hacia centros urbanos y evitar traslados extensos para consultas de alta complejidad.

En Santa Cruz, las distancias entre localidades representan un desafío para el acceso a servicios de salud especializados. En ese contexto, la implementación de herramientas de telemedicina busca ampliar la capacidad de atención y facilitar el acceso a interconsultas médicas sin salir de la provincia.

El esquema también apunta a disminuir tiempos de espera y optimizar recursos hospitalarios mediante una planificación coordinada entre profesionales locales y especialistas externos.

El Hospital Virtual y la historia clínica electrónica

El nuevo sistema incorpora además el uso de historia clínica electrónica para registrar consultas, diagnósticos y seguimiento de cada paciente.

La digitalización de la información médica permite centralizar datos clínicos y facilitar el acceso de los equipos de salud intervinientes, tanto en el hospital como en las consultas remotas.

Según explicaron desde el SAMIC El Calafate, la utilización de tecnología aplicada a la salud forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la atención médica y mejorar la organización de los servicios sanitarios.