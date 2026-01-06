Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El incendio forestal que se desarrolla en el Cerro Huemul, en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares, continúa activo y ya alcanzó sectores de bosque nativo, según confirmaron fuentes oficiales. Este martes se cumplió la tercera jornada de combate, con un importante despliegue de medios aéreos y terrestres para contener el avance de las llamas.

Durante la jornada, el avión hidrante realizó 13 descargas de agua sobre los focos activos, aprovechando una ventana favorable en las condiciones meteorológicas.

Además, por la tarde se incorporó un helicóptero con helibalde de 900 litros y sistema de emergencias, gestionado por la Administración de Parques Nacionales, que quedó operativo en el aeroclub de El Chaltén. La aeronave puede transportar personas y apagar focos puntuales detalló Señal Calafate.

El operativo se realiza de manera coordinada entre Parques Nacionales, el Consejo Agrario Provincial, organismos provinciales y los aeroclubes de El Chaltén y El Calafate.

140 hectáreas afectadas y el fuego sigue activo

De acuerdo a la información actualizada, el incendio ya consumió aproximadamente 140 hectáreas, una cifra que continúa ajustándose a partir del análisis de imágenes satelitales. Al cierre de la tercera jornada, el fuego se mantiene activo en gran parte de su perímetro, pese al intenso trabajo de los brigadistas en terreno.

Brigadistas de la Administración de Parques Nacionales y del Consejo Agrario Provincial trabajan de manera sostenida en el área afectada. Sin embargo, las autoridades confirmaron que, a pesar de los esfuerzos, el fuego avanzó hacia sectores de bosque nativo.

La Opinión Austral accedió a imagenes impactantes donde se ve desde el aire como el fuego avanza por el cerro y consume todo a su paso.

Desde el Gobierno de Santa Cruz informaron que Parques Nacionales evalúa solicitar refuerzos a otros parques del país, cuyos combatientes podrían sumarse en las próximas jornadas para fortalecer el combate del incendio.

Piden no intervenir por cuenta propia

Este martes, la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares emitió un comunicado dirigido a la comunidad de El Chaltén, solicitando que los vecinos no intervengan por iniciativa propia en el combate del incendio.

“Valoramos la preocupación y la voluntad de colaborar, pero intervenir por cuenta propia es sumamente riesgoso e interfiere con la coordinación de los brigadistas que ya están trabajando en el terreno”, señalaron desde el organismo.

Indicaron además que las condiciones de viento, la dificultad del terreno y la operación de medios aéreos representan un riesgo para personas no entrenadas. “En caso de que sea necesario, el Parque realizará la convocatoria correspondiente y tomando todos los recaudos”, aclararon.

En un segundo comunicado, Parques Nacionales recordó la prohibición total de hacer fuego en distintos sectores del Parque Nacional Los Glaciares mientras continúe la emergencia.

Hasta nuevo aviso, está prohibido encender fuego en el Área de Uso Diurno Río Mitre y en el camping libre El Huala. En la Zona Sur, solo está permitido en el camping organizado Lago Roca, administrado por un prestador autorizado. En la Zona Norte, la prohibición de hacer fuego es permanente y únicamente se permite el uso de calentadores bajo supervisión.

Las autoridades solicitaron a visitantes y residentes “disfrutar con responsabilidad”, respetar las medidas vigentes y evitar sanciones.

Origen del incendio y situación actual

El director de Lucha Contra Incendios Forestales y Emergencias, Ariel Amthauer, descartó causas naturales en el inicio del fuego, ya que no se registraron tormentas eléctricas en la zona. Según explicó en dialogo con LU12 AM680, el incendio se atribuye a actividad humana, y se investiga si fue producto de negligencia, descuido o un hecho intencional.

Actualmente, trabajan en la zona alrededor de 30 personas, entre brigadistas y personal de apoyo, con colaboración de bomberos, Protección Civil de El Chaltén y fuerzas provinciales. Una de las principales preocupaciones es evitar que las llamas avancen hacia el bosque de ñires del cajón del río Túnel, un sector de alta densidad vegetal.

Aunque las condiciones climáticas muestran una leve mejora y permiten extender las horas de operación aérea, las autoridades advirtieron que serán necesarias varias jornadas más de trabajo intenso antes de poder declarar un cambio en el estado del incendio en el Cerro Huemul.