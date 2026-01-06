Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un vuelco se produjo este martes en la calle Alberto Díaz, en la localidad de El Calafate; lo llamativo es que, cuando el equipo de emergencia llegó al lugar, ya no había nadie presente.

A las 07:25, los bomberos fueron alertados por la Comisaría 2da. de un accidente vial con un auto en posición invertida. Al arribar, constataron que se trataba de un Chevrolet Corsa con las cuatro ruedas hacia arriba.

El vehículo estaba sin ocupantes, lo que sugiere que se retiraron por sus propios medios antes de la llegada del personal. Los efectivos utilizaron herramientas de mano para maniobrar y recolocar el rodado sobre sus ruedas.

Una vez estabilizado, se procedió a desconectar la batería de manera preventiva para evitar riesgos de cortocircuito o incendio por derrame de fluidos en el motor. El operativo se completó en menos de 30 minutos y no se registraron lesionados. El área quedó a cargo del personal policial del móvil 880.

Leé más notas de La Opinión Austral