Para conmemorar a las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, desaparecido el 15 de noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo mientras regresaba a su base en Mar del Plata desde Ushuaia, se realizará una ultramaratón que comenzará este jueves 13 de noviembre a las 6:30 de la mañana en El Calafate y cubrirá 490 kilómetros hasta su cierre en Río Gallegos.

Cabe destacar que el navío fue encontrado un año después, precisamente en la noche del 16 de noviembre, a 907 metros de profundidad y muy cerca del punto donde se perdió el contacto, a unos 505 kilómetros del litoral marítimo argentino, en línea perpendicular a la costa de Caleta Olivia, en Santa Cruz. Por ese motivo, esa ciudad y su zona cercana mantienen un rol clave dentro de la investigación.

En diálogo con Radio LU12 AM680 Río Gallegos, Nancy Páez, referente del grupo de corredores ARA San Juan, brindó detalles de la iniciativa, prevista para concluir el 15 de noviembre.

Además, en redes sociales se difundió una invitación abierta a la comunidad para sumarse al tramo final llevando una remera de Argentina y ser parte de los últimos 3 kilómetros del homenaje “44 razones para no olvidar”. El encuentro está pautado en la intersección de la avenida Balbín con la Autovía de la capital santacruceña, alrededor de las 12:30.

“Con muchos nervios, con mucha emoción porque no es una corrida cualquiera, se trata un homenaje. Esto no es por tiempos, no tiene que ver con un podio, se trata de una preparación física y mental junto a tu dupla para poder homenajear (…) uno va con los sentimientos a flor de piel pensando en cada kilómetro, en cada uno de los 44, porque cada dupla va a correr 44 km”, expresó.

Asimismo, recordó que “esta ultramaratón de 490 km arranca en El Calafate este jueves a la mañana con un acto apertura y de allí ya larga la primera dupla. Se llega con este sistema de duplas y de postas hasta la Cuenca Carbonífera, Ruta 40. Estamos hablando de un tramo importante de ripio. Y después de la Cuenca a Río Gallegos, finalmente para recibir a los corredores el sábado 15 a las 12:30 horas“.

Nancy comentó que “se estima que van a estar pasando por Balbín y Autovía y ahí es donde se convoca a toda la gente para que acompañe con banderas, con remeras, con lo que tenga celeste y blanco hasta la réplica del Ara San Juan donde se hace el acto, como todos los años, en conmemoración del octavo año del hundimiento… pidiendo siempre memoria y justicia”.

Aclaró que hay corredores de Río Gallegos, 28 de Noviembre, El Calafate, Río Turbio, Puerto Santa Cruz y Puerto San Julián. “Después tenemos a Luis García que va a hacer el acompañamiento durante los tres días a todos los corredores, a todas las postas junto con la gente de Gendarmería“.

Y agregó: “Acá el papel de Gendarmería es fundamental porque se va atrás de cada una de las duplas, acompañando por supuesto por el tema seguridad dentro de la ruta; pero también va un equipo de sanidad, un enfermero, una enfermera. Se llevan los alimentos y las bebidas necesarias para poder recargar a lo largo de esos 44 km que, de acuerdo a las condiciones climáticas, se puede demorar entre 5 o 6 horas“.

Consultada acerca de cómo surgió la iniciativa, explicó: “Acá los ideólogos son los hermanos García, estamos hablando de Mario García y Luis García que al año del hundimiento del Ara San Juan, Mario por iniciativa propia decidió homenajearlos para sumarse a la causa y que no se olvide lo que había pasado a pocos kilómetros de nuestra provincia: corrió desde la Virgen de Güer Aike hacia Río Gallegos 30 km con una remera de Argentina, y a mitad de camino se sumó su hermano”.

Señaló que, a partir de ese momento, “se sumaron algunos integrantes más para el año siguiente…con la idea de hacer algo más grande, de recorrer más kilómetros. Así es que nace esta ultramaratón que une El Calafate con Río Gallegos y en esta tercera edición se suma la Cuenca Carbonífera“.

Recordó que “es todo un desafío porque estamos hablando de muchos más kilómetros, estamos hablando de una ruta de tierra y lo que tiene que ver con lo que es el clima en Río Gallegos, que de hecho ya tenemos visto que va a haber un poco de viento” y añadió: “Cada tramo tiene su dificultad, pero también tiene su emoción, su alegría y esto tiene que ver con la causa“.

Destacó que “los corredores van a estar en la ruta con sus linternas” y, dirigiéndose a los conductores, precisó: “Si andan por la 40 todo el 13, el 14 y el 15 hasta el mediodía, hasta las 13 horas que se llega a la réplica del submarino en la costanera local, van a ver corredores custodiados por Gendarmería en la ruta”.

Finalmente, habló de la preparación de los 22 corredores: “Es una semana previa de descanso. Estamos hablando de una sobrecarga o carga de carbohidratos, mucho fideo y pollo, arroz, papas que no falte en la dieta, bebidas isotónicas. Mucho líquido, mucha agua, porque esto es acumulativo, no es tomar en el momento que se está corriendo”.