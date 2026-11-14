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Un caballo que había quedado atascado en una zona de barro en Bahía Redonda, en El Calafate, fue rescatado este sábado mediante un operativo conjunto de Bomberos y la División Operaciones Rurales.

La intervención comenzó alrededor de las 11.30, tras un aviso que alertaba sobre un posible perro en peligro de ahogarse. Sin embargo, al llegar al lugar, los efectivos comprobaron que se trataba de un equino que no podía salir del lodo por sus propios medios.

Según informó el portal Ahora Calafate, el alerta fue dado por vecinos de la zona, quienes advirtieron sobre la situación del animal.

Para concretar el rescate, trabajaron efectivos del Cuartel 8° de Bomberos de El Calafate junto con personal de la División Operaciones Rurales. Ambas dotaciones llevaron adelante las maniobras necesarias para liberar al caballo y trasladarlo hasta un sector seguro.

Las tareas se prolongaron durante aproximadamente una hora y media. Cerca de las 13, una vez finalizado el procedimiento, los equipos regresaron a sus respectivas dependencias.

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