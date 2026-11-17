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Después de más de cinco años de espera procesal, llega finalmente la hora de la verdad en los estrados federales de la capital santacruceña. Este miércoles, a partir de las nueve y media de la mañana, las instalaciones del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos serán escenario del inicio del juicio oral y público contra los tres hombres acusados de haber protagonizado una resonante estafa con moneda extranjera apócrifa en la villa turística de El Calafate, una maniobra delictiva que en su momento desató un rápido operativo cerrojo en el portal de acceso a la localidad y que ahora podría costarles penas de entre tres y quince años de prisión efectiva.

De acuerdo con los detalles que pudo reconstruir La Opinión Austral en la antesala de esta audiencia decisiva, el debate contará con una modalidad mixta adaptada a la situación de detención de los involucrados. Mientras se sustancian las instancias principales en la sala de audiencias riogalleguense desde primera hora de la mañana, dos de los acusados -uno de los cuales permanece actualmente alojado bajo custodia en la Unidad Penitenciaria Federal N° 14 de Esquel, en la provincia de Chubut- seguirán las alternativas del proceso judicial de manera remota a través de la plataforma Zoom.

Los dólares cuando eran contados por los agentes. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

La historia que este miércoles comenzará a ventilarse ante los jueces federales se remonta a mediados de junio de 2021, en pleno corazón del principal destino turístico de la provincia de Santa Cruz. En aquella oportunidad, los tres hombres se hospedaron en un conocido hotel de El Calafate cuya encargada, una mujer de 64 años muy querida en el ambiente local -quien además de su labor hotelera ganó notoriedad en el último tiempo por compartir en redes sociales las postales y vivencias de la vida cotidiana en la Patagonia-, terminó convirtiéndose en el blanco de un engaño minuciosamente montado.

Tal como lo informó La Opinión Austral, valiéndose de la confianza generada durante su estadía y apelando a la habitual dinámica cambiaria de las plazas turísticas argentinas, los individuos lograron convencer a la trabajadora para realizar una operación de cambio informal. Así fue como la encargada les entregó ciento treinta mil pesos argentinos en efectivo a cambio de mil dólares estadounidenses que resultaron ser completamente falsos.

Pesos que también fueron incautados por la Policía. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Sin embargo, la astucia de los estafadores chocó rápidamente contra la experiencia y la intuición de la mujer. Según revelaron oportunamente a La Opinión Austral fuentes directamente vinculadas a la investigación judicial: “Uno de los huéspedes le ofreció cambiar dólares estadounidenses por moneda nacional y la mujer accedió. Luego se retiraron del hotel y la denunciante constató anormalidad en los billetes debido a la textura del papel”.

Lejos de resignarse ante el perjuicio económico, la encargada del hospedaje actuó con admirable celeridad. Minutos antes de las 20 horas de aquel día, se comunicó de urgencia con la guardia de la Comisaría Primera de El Calafate, aportando con precisión no solo las características fisonómicas de los tres sospechosos y los detalles del vehículo en el que se desplazaban, sino también la identidad de uno de ellos, a quien logró reconocer como Darío Quiroga, un sujeto oriundo de Río Gallegos.

Con esos datos precisos sobre la mesa, la Policía de Santa Cruz activó de inmediato el protocolo de seguridad y emitió un alerta radial para lograr la localización y demora del rodado y sus ocupantes antes de que ganaran la ruta abierta. El despliegue dio frutos en tiempo récord: los tres hombres fueron interceptados en el portal de acceso a El Calafate justo cuando intentaban emprender la huida fuera de la localidad.

Una vez reducidos y trasladados bajo estricta custodia hacia la dependencia policial, las autoridades solicitaron directivas al Juzgado Federal de Río Gallegos, a cargo del magistrado Claudio Vázquez, quien ordenó la requisa exhaustiva tanto de los aprehendidos como del automóvil en el que viajaban.

El resultado del procedimiento confirmó las peores sospechas y expuso la magnitud de la gira delictiva: en poder de los acusados se incautaron exactamente cinco mil novecientos dólares apócrifos y cuatrocientos cincuenta y siete mil novecientos diez pesos argentinos en efectivo, además de pequeñas dosis de sustancias presuntamente compatibles con cocaína y marihuana, teléfonos celulares y el propio vehículo utilizado para desplazarse. En aquel operativo trabajaron de manera articulada efectivos del portal de acceso dependientes de la Dirección General Regional Sudoeste, junto con especialistas de la División de Investigaciones y Narcocriminalidad y de la División Criminalística de El Calafate.

Este miércoles a las nueve y media de la mañana, todo aquel material probatorio secuestrado hace más de un lustro volverá a cobrarse protagonismo frente al Tribunal Oral Federal.