El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dictó sentencia en la causa contra NJ Mendoza por infracción a la Ley Nacional de Drogas. El joven, oriundo de Formosa, fue finalmente condenado a un año de prisión en suspenso por el delito de tenencia simple de estupefacientes, luego de que la acusación inicial por transporte de drogas no pudiera sostenerse por falta de pruebas concluyentes.

La investigación se inició el 21 de diciembre de 2017, a raíz de una llamada telefónica anónima al Escuadrón 42 de Gendarmería Nacional de El Calafate, alertando sobre la llegada de una encomienda con droga a nombre de Mendoza. La pesquisa posterior confirmó la existencia de un envío en la empresa de correo OCA con destino a Mendoza y remitido por un hombre desde Córdoba.

Ante la sospecha fundada, la justicia federal de Río Gallegos ordenó la interdicción del paquete y su traslado al aeropuerto local para ser escaneado, procedimiento que reveló la presencia de componentes orgánicos. La apertura judicial de la encomienda constató la presencia de 502,56 gramos de marihuana oculta en globos.

Tras el hallazgo, se dispuso la sustitución de la droga por un libro y se implementó una entrega vigilada en la sucursal de OCA de El Calafate. El 22 de diciembre de 2017, Nelson José Mendoza se presentó a retirar la encomienda, momento en que fue detenido por personal de Gendarmería Nacional. Paralelamente, se allanó su domicilio en El Calafate, donde se secuestró un teléfono celular y una pipa con restos de lo que parecía ser marihuana.

Inicialmente, se le imputó el delito de transporte de estupefacientes, pero la fiscalía presentó un juicio abreviado por tenencia simple debido a un déficit probatorio para acreditar su participación en una cadena de tráfico. El tribunal aceptó el acuerdo, considerando que no se probó la finalidad de tráfico ni que la droga fuera para consumo personal, encuadrando la conducta en la tenencia simple. Además de la pena, se le impusieron reglas de conducta por dos años, como fijar domicilio y no consumir estupefacientes