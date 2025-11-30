El presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP) de Santa Cruz, Hugo Garay, dialogó con La Opinión Austral durante la Exposición y Feria Ganadera de la Sociedad Rural Lago Argentino, que celebra el medio siglo de la entidad. En ese contexto, remarcó: “Muy contento de poder compartir este día tan importante para todos los vecinos de El Calafate“.

Garay se refirió al primer proyecto agroproductivo público-privado de Santa Cruz que Claudio Vidal presentó este sábado 29 de noviembre: “Hicimos el primer recorrido con el gobernador en la Estancia Alice y pudimos ver en primera persona el desarrollo que se está haciendo en la siembra de pastura, que es un compromiso que había asumido Claudio para la parte productiva. Lo estamos viendo reflejado en los primeros brotes que estamos teniendo en esta localidad”.

Explicó que “son alrededor de 400 hectáreas y va a servir para alimentar la planta de alimentos balanceados de la ciudad de Río Gallegos. Es el camino que está encarando el gobernador Claudio Vidal para generar nuevas fuentes de trabajo para la provincia“.

Sostuvo que “la administración pública está colapsada y nosotros tenemos que generar nuevas herramientas para dar alternativas viables… con el nuevo plan de manejo que se hizo del Guanaco, nosotros llegamos casi a más de 10.000 faenas y esto lo que generó fueron más de 60 puestos de trabajo que es muy bueno, es el camino que tenemos que seguir”.

En esa línea, pidió “el compromiso a los demás actores que forman parte de este sector para que nos acompañen. Hay algunos que ya se han animado, otros que están ahí dudando, pero nosotros nos vamos a seguir reuniendo para seguir potenciando este tipo de actividad y que va a ser una parte de la solución”. Subrayó que “la gran problemática que hay hoy del Guanaco es una de las manifestaciones que tenemos por parte de los productores de la ganadería en Santa Cruz, así que vamos a seguir trabajando en ese sentido”.

Asimismo, comentó: “El trabajo que se está haciendo en lo que es zona norte en los viñedos en Lago Posadas, que se sembró 1 hectárea, que son 6.000 plantas, va a ser muy beneficioso. También empezamos la segunda etapa en Caleta Olivia y ahí el sector puede ver reflejado las políticas que se están implementando”.

Sobre la relación entre el ámbito público y el privado, detalló: “Yo estoy teniendo charla con todos los actores referentes a lo que pertenece al Consejo Agrario, estamos armando mesa de trabajo, que va a ser lo fundamental para que estas políticas puedan llegar a un buen destino”.

