El presidente de la Sociedad Rural Lago Argentino, Roberto Watson, dialogó con La Opinión Austral en el marco de la Exposición y Feria Ganadera en el predio de El Calafate, celebrada por el 50º aniversario de la institución.

En principio destacó la presencia del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; del titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani; y también de “todos los presidentes de las sociedades rurales de la provincia, que realmente nos gratifica”.

Watson remarcó: “Agradecido de que puedan difundir lo que fue nuestro 50º aniversario (…) no es poco, es complicado en determinadas cosas”. Además, realizó un balance del sector en este 2025 y lo consideró “relativamente positivo”.

Sostuvo que “todavía no arrancaron las ventas de corderos, que es el producto estacional. Pero lo que es lanas, estamos bien, y esperemos que ahora cuando salga la venta de nuestro producto estacional, que es el cordero, los valores se mantengan, se acomoden”.

Consultado por el nivel de ventas, señaló que “todavía no tenemos números, como para decir”, aunque estimó: “Aparentemente va a haber un buen número de animales para la venta, todo eso depende de la terminación. Corderos nacieron, hay que ver cómo se termina su estado para la faena”.

En ese sentido enfatizó que “fue un invierno muy distinto al anterior. El año pasado pasamos un invierno complicado, venía muy bien y se complicó en unos pocos días, fue una emergencia. Este año eso no sucedió y estamos conformes, venimos muy bien”.

A su vez, se refirió al trabajo que llevan adelante desde la Sociedad Rural Lago Argentino con Nación y la provincia de Santa Cruz. “El Gobierno Nacional nos escucha, hay cosas que están complicadas de solucionar, pero bueno, estamos trabajando y hay conexión, uno se quiere comunicar con alguien, quiere llegar con alguna inquietud y a través de nuestras entidades madres podemos llegar”, indicó.

Sobre el ámbito provincial, mencionó que “este proyecto de pasturas que se está haciendo es muy importante, veremos cómo continúa, cuál es el proceso final (…) ojalá se puedan ir replicando en otros lugares de la región que lo permita las condiciones de cada campo. Esto no se puede hacer en todos lados, tiene ciertos requisitos para poder hacerlo”, aseveró a este medio.

Leé más notas de La Opinión Austral