El Glaciar Perito Moreno volvió a mostrar una de sus postales más imponentes y, al mismo tiempo, más inquietantes. Sebastián Lescano, guía free lance en el Parque Nacional Los Glaciares, publicó un video en el que registró lo que describió como “uno de los desprendimientos más impresionantes e inquietantes” del frente glaciar.

“Colapsó una cueva en el frente del glaciar y sigue un desprendimiento de base, la parte que está por debajo del agua y en contacto con el fondo”, explicó. Según detalló, el hielo que se observa en esas zonas presenta un tono más azul y contiene sedimentos, lo que da cuenta de su alta compactación y del contacto prolongado con el lecho del lago.

En su publicación, el guía expresó: “Ya no veo al glaciar que solía describir y son tantos los sentimientos que hasta no lo sé expresar. Es el final de una era”. El registro audiovisual muestra el momento del colapso y el desprendimiento posterior, en una secuencia que evidencia la magnitud del fenómeno.

Monitoreo del Glaciar Perito Moreno: cambios en apenas dos meses

El episodio ocurre en un contexto de seguimiento sistemático del frente del Glaciar Perito Moreno. A fines de enero, Glaciarium – El Calafate difundió imágenes tomadas el 22 de enero de 2026 por el fotógrafo Facundo Albertengo, en el marco del trabajo conjunto con la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares.

Dos días después, el 29 de enero, el equipo publicó una comparación visual con fotografías captadas aproximadamente dos meses antes. El análisis mostró modificaciones a lo largo de todo el frente glaciar, con un retroceso más marcado en el sector norte, especialmente en el área que da al Canal de los Témpanos.

Las imágenes permiten advertir nuevas fracturas, desprendimientos recientes y cambios en la morfología del hielo. La línea frontal presenta variaciones visibles en un período relativamente breve, lo que refuerza la importancia del monitoreo periódico.

Canal de los Témpanos: la zona más dinámica

Desde Glaciarium señalaron que la mayor profundidad del lago en el Canal de los Témpanos influye directamente en la dinámica del glaciar. En glaciares que terminan en cuerpos de agua, la profundidad incide en los procesos de desprendimiento o calving.

Cuando el frente se ubica en sectores más profundos, el hielo pierde estabilidad con mayor facilidad. Esa condición explica en parte por qué el retroceso resultó más notorio en el sector norte en comparación con otras áreas del frente.

El monitoreo no solo registra los grandes desprendimientos visibles desde pasarelas y embarcaciones, sino también cambios en la posición del frente, en el espesor aparente y en la configuración de grietas y bloques inestables.

Colapso de cueva y desprendimiento de base

El fenómeno registrado por el guía se vincula con esa dinámica. El colapso de una cueva en el frente glaciar indica un proceso de debilitamiento interno del hielo. A su vez, el desprendimiento de base —que ocurre por debajo del nivel del agua— responde a tensiones acumuladas en el contacto entre el glaciar y el fondo del lago.

El hielo que emerge tras estos desprendimientos suele presentar un color azul intenso, señal de alta compactación y antigüedad. La presencia de sedimentos también evidencia la interacción prolongada con el lecho lacustre.

Estos procesos forman parte del comportamiento natural de un glaciar que avanza y retrocede en ciclos. Sin embargo, el registro comparativo de enero muestra que ciertos sectores experimentan modificaciones más aceleradas que en períodos previos.

Seguimiento científico e informativo en el Parque Nacional Los Glaciares

El trabajo articulado entre la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares y Glaciarium busca sostener una documentación continua de la evolución del Glaciar Perito Moreno. Las publicaciones periódicas construyen una línea temporal que permite analizar cambios en lapsos cortos y evaluar la dinámica diferencial de cada sector.

El seguimiento visual complementa estudios científicos recientes que analizaron procesos de adelgazamiento y aceleración en el glaciar. En ese contexto, el frente norte aparece como uno de los puntos más sensibles por la interacción entre el hielo y el Lago Argentino.

Las imágenes difundidas el 27 y 29 de enero ofrecen un panorama actualizado del estado del glaciar y aportan información clave para investigadores, autoridades del parque y visitantes que observan el fenómeno desde las pasarelas.

El reciente desprendimiento registrado en video se suma a esa serie de eventos que muestran la evolución constante del Glaciar Perito Moreno, uno de los principales atractivos turísticos de Santa Cruz y un sistema natural en permanente transformación.