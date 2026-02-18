Reforma Laboral: Más de una decena de vuelos cancelados en Santa Cruz por el paro general La medida de fuerza convocada por la CGT en rechazo a la reforma laboral paralizó la actividad aérea en todo el país, con más de 350 vuelos cancelados y miles de pasajeros afectados. En Santa Cruz, Aerolíneas Argentinas suspendió todas sus operaciones desde y hacia Río Gallegos y El Calafate.

El paro general convocado por la CGT en coincidencia con el debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados impactó con fuerza en Santa Cruz, donde al menos 12 vuelos de Aerolíneas Argentinas fueron cancelados este jueves 19 de febrero, afectando la conectividad aérea de Río Gallegos, El Calafate y las conexiones con Ushuaia, Buenos Aires y Córdoba.

La medida de fuerza, que a nivel nacional dejó más de 350 vuelos cancelados, obligó a Aerolíneas Argentinas a suspender 255 servicios en todo el país —219 de cabotaje, 32 regionales y 4 internacionales— con más de 31.000 pasajeros afectados y pérdidas estimadas en 3 millones de dólares.

Río Gallegos: conexiones interrumpidas con Buenos Aires y Córdoba

En el Aeropuerto Internacional Piloto Norberto Fernández de Río Gallegos fueron cancelados los siguientes servicios:

AR1862 (AEP–RGL) : salida prevista 22:00 desde Aeroparque Jorge Newbery, arribo 01:20 a Río Gallegos.

: salida prevista 22:00 desde Aeroparque Jorge Newbery, arribo 01:20 a Río Gallegos. AR1863 (RGL–AEP) : salida 02:25 desde Río Gallegos, llegada 05:30 a Buenos Aires.

: salida 02:25 desde Río Gallegos, llegada 05:30 a Buenos Aires. AR1888 (AEP–USH) : tramo que incluía conexión desde Buenos Aires hacia Ushuaia con escala vinculada a la operación regional.

: tramo que incluía conexión desde Buenos Aires hacia Ushuaia con escala vinculada a la operación regional. AR1524 (AEP–COR) : conexión que impactó en pasajeros provenientes de Río Gallegos hacia Córdoba.

: conexión que impactó en pasajeros provenientes de Río Gallegos hacia Córdoba. AR1863 (RGL–COR): servicio con escala en Buenos Aires, afectando la ruta Río Gallegos–Córdoba.

Las cancelaciones dejaron sin operación las principales frecuencias nocturnas y de madrugada que conectan la capital santacruceña con Aeroparque y otros destinos del país.

El Calafate: todos los vuelos a Buenos Aires suspendidos

En el Aeropuerto Internacional Comandante Armando Tola de El Calafate también se registró la cancelación total de las frecuencias programadas hacia Buenos Aires (Aeroparque y Ezeiza). Entre los servicios suspendidos figuran: AR1839, AR1695, AR1561, AR1841, AR1895, AR1899, AR1894, AR1897, AR1849.

Las cancelaciones afectaron tanto vuelos con destino a Aeroparque Jorge Newbery (AEP) como al Aeropuerto Internacional de Ezeiza (EZE), dejando a turistas y residentes sin conexión directa con la capital del país en plena temporada estival.

Ushuaia–Río Gallegos: también suspendido

El vuelo AR1879 (USH–AEP), que incluía tramo desde Ushuaia y conexiones hacia Río Gallegos, también fue cancelado, impactando la conectividad patagónica entre Tierra del Fuego y Santa Cruz.

Flybondi y JetSMART: también cancelaciones y ajustes operativos

La huelga del sector aeronáutico no se limitó a Aerolíneas Argentinas. Las principales aerolíneas low cost también anunciaron fuertes interrupciones:

JetSMART

La aerolínea chilena con fuerte presencia en rutas domésticas e internacionales informó que la mayoría de sus vuelos programados para este jueves fueron cancelados debido a la falta de personal operativo por adhesión a la huelga.

A nivel nacional, JetSMART canceló 96 vuelos

Más de 17.000 pasajeros se vieron afectados por las suspensión de servicios.

Desde la compañía recomendaron a los usuarios comunicarse con atención al cliente para gestionar cambios sin costo y revisar el estado de sus vuelos a través de su sitio web oficial.

Flybondi

Flybondi también debió tomar medidas operativas: adelantó la reubicación de su operación desde Aeroparque Jorge Newbery hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, como una forma de sostener la actividad en medio del paro.

Aunque algunos vuelos fueron operados, la aerolínea avisó que no se descartan nuevas afectaciones durante la jornada .

. Flybondi confirmó cambios de horarios y aeropuertos para adaptarse al impacto de la medida de fuerza y pidió a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos en los canales oficiales.

El país paralizado

El paro general fue convocado por la CGT en rechazo a la reforma laboral que se debate en Diputados. Los gremios aeronáuticos —entre ellos APLA, AAA, APA y UPSA— confirmaron su adhesión a la medida, lo que paralizó gran parte de la actividad aérea.

Aerolíneas Argentinas informó que implementó alternativas como cambios de horario, reubicaciones y canales de autogestión para mitigar el impacto, y recomendó a los pasajeros revisar los correos electrónicos registrados al momento de la compra o comunicarse con sus agencias de viaje.

Mientras tanto, el impacto en Santa Cruz fue significativo: la provincia quedará prácticamente desconectada por vía aérea durante la jornada, con cancelaciones que afectaron tanto a viajeros por turismo como a pasajeros por motivos laborales y sanitarios.

El conflicto sindical se trasladó así del plano político al operativo, dejando a la Patagonia entre las regiones más afectadas por la huelga nacional.