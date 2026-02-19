Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La campaña de muestreo del Programa de Referencia y Biobanco Genómico de la Población Argentina (PoblAR) cumplió su primera semana en el Hospital SAMIC de El Calafate, Santa Cruz.

El muestreo consta de la donación de muestras, no solo de material genético, sino también de una encuesta relacionada al estilo de vida, alimentación y un análisis antropométrico/nutricional de los donantes. Por último, se toma una muestra de sangre.

Cabe mencionar que anteriormente se realizaron dos estudios pilotos de similares características, los cuales fueron las bases para el lanzamiento de este programa a nivel nacional.

En total, son cinco los nodos donde se está llevando adelante el muestreo (La Plata, El Cruce, El Calafate, Misiones y Córdoba) por lo que se espera poder contar con alrededor de 500 muestras, 100 por nodo. Este jueves, en El Calafate ya contaban con 96 muestras por lo que en las próximas 24 horas ya estarán cumpliendo el objetivo.

Durante la semana pasada, el equipo del Centro Nacional Patagónico, con sede en Puerto Madryn, dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CENPAT-CONICET) conformado por Carolina Paschetta, Cindy Gómez-Freire, Virginia Ramallo, Mariana Useglio y Anahí Ruderman y acompañado por el coordinador del Programa PoblAr Rolando González-José, visitó El Calafate.

Los profesionales realizaron algunas encuestas y capacitaron a sus colegas que esta semana recibieron a un nuevo grupo del CENPAT-CONICET.

El equipo de la Unidad de Conocimiento Traslacional Hospitalaria Patagónica (UCTHP-CONICET-El Calafate SAMIC) lo integran Carlos David Bruque, Guillermo Corró, Marisol Delea, Sofia De La Fuente, Martín Cifuente, Belén Fiamma Figueredo, Camila Peñalva, Sabrina Soledad Fernández, Érika Tenorio, Gimena Machado, Paola Bellazzi, Soledad Monti y Gonzalo Acevedo.

“Nuestro muestreo está funcionando muy bien porque estamos teniendo no solamente gente de El Calafate, sino también de Río Gallegos, Río Turbio. “Estamos empezando a ver que hay bastante ancestria local, varias generaciones de personas que están en la Patagonia y que siguen estando en la Patagonia, es lo interesante porque va a mostrar nuestra ascendencia en la Patagonia, si es sólo europea o si hay más amerindios de la Patagonia Austral. Es interesante porque la genética misma de cada uno de los lugares hablan de posibles problemáticas distintas. Estudios anteriores en Chile han demostrado que tiene un índice mayor de algún tipo de tumor de vesícula biliar”, ejemplificó a La Opinión Austral, el doctor Carlos David Bruque, director de la UCTHP-CONICET del Hospital SAMIC de El Calafate.

En este sentido, amplió que “a través del estudio, veríamos si tenemos alguna incidencia de alguna patología. La idea del PoblAr no es solamente un muestreo, sino después terminar con el informe para presentar a los distintos ministerios de salud provinciales o nacionales para medidas en la salud y todo lo que sea prevención que también baja costos”.

Quiénes pueden participar

La población que puede participar del estudio son personas de entre 20 y 65 años, nacidas en Argentina o con al menos 10 años de residencia, y con padre o madre nacido en Argentina o países limítrofes. Para acceder al muestreo, los voluntarios pueden completar el formulario o escribir a secretaria.ucthp@gmail.com.

Para más información sobre el Programa PoblAr se puede acceder a www.argentina.gob.ar/poblar

“Es re lindo ver cómo a la gente le importa la ciencia, se acerca a participar en forma altruista, todas las dudas las consulta, quiere ser parte. Se sienten parte, se vuelven parte, la alegría de la gente de participar, es algo que no me lo esperaba. Claramente en Santa Cruz se tiene un amor a la ciencia, es lindo verlo, más en estos momentos”, manifestó al tiempo que dio a conocer que la primera semana cerró con 180 inscriptos.

La otra sorpresa fue que a pesar de las distancias, vecinos de otras localidades manifestaron su interés. “Hubo gente que mandó mail diciendo que era de Río Gallegos que quería un turno y si podíamos acomodarlo para que pudieran participar, me sorprendió y me gustó el compromiso de la gente“.

“El proyecto está siendo financiado principalmente por los investigadores y por proyectos de los investigadores”. DAVID BRUQUE, DIRECTOR DE LA UNIDAD DE CONOCIMIENTO TRASLACIONAL HOSPITALARIA PATAGÓNICA DEL HOSPITAL SAMIC DE EL CALAFATE

Recordó que “los formularios continúan abiertos. Seguimos dando turnos para la semana porque hay personas que si no pueden, llaman entonces quedarán para más adelante. Aún así se seguirá llamando a las personas y en ese formulario está el mail también, así que se irá mandando información por mail y estaremos en contacto”.

Adelantó que una vez que cuenten con los primeros resultados, probablemente dentro de un año y medio o dos, se realizará una devolución a los participantes y se preparará una charla pública.

Por último, Bruque añadió que el proyecto “está siendo financiado principalmente por los investigadores y por proyectos de los investigadores. Este es un programa nacional, pero no se está financiando con fondos nacionales, simplemente cada uno de nosotros ponemos plata para poder seguir adelante con el proyecto y con todo el PoblAR”.