El 2026 comenzó con una noticia que llenó de emoción al Hospital SAMIC y a toda la comunidad de El Calafate. A las 9:38 de la mañana del miércoles 1° de enero nació Pilar, una beba que se convirtió en la primera habitante de la localidad en el nuevo año y que, por el momento, podría ser también la primera nacida en toda la provincia de Santa Cruz.

El nacimiento marcó un inicio simbólico para el calendario, con una historia que reúne salud, emoción familiar y el trabajo coordinado del sistema público de salud en una fecha especial.

El primer nacimiento del año en El Calafate

Pilar llegó al mundo luego de 40 semanas de gestación, con un peso de 3.970 gramos, mediante un parto natural que se desarrolló sin complicaciones. Es hija de Daiana y Guillermo, quienes comenzaron el 2026 con la alegría de recibir a su hija en el primer día del año.

Desde el Hospital SAMIC destacaron que la beba nació en buen estado general y que tanto ella como su mamá evolucionan favorablemente, bajo los controles habituales del servicio de Neonatología.

Hospital SAMIC

La atención del parto estuvo a cargo de profesionales de los servicios de Obstetricia y Neonatología, que acompañaron el nacimiento con un abordaje integral y cuidadoso. En el procedimiento participaron Sofía Tomas, Leonardo Luccon, Nancy Valdivia, Anahí Fernández, Silvia Cruz, Begoña Sequeira, Ismael Moreira y Jesica Gamboa.

La supervisión médica estuvo a cargo de la neonatóloga Dra. Olga Belotti, quien coordinó el seguimiento inmediato de la recién nacida, garantizando que la llegada de Pilar se desarrollara de manera segura y en un entorno de contención profesional.

¿La primera beba nacida en Santa Cruz en 2026?

Con el correr de la mañana surgió una pregunta inevitable: ¿Pilar es también la primera beba nacida en toda la provincia de Santa Cruz en 2026? La Opinión Austral consultó a fuentes de los hospitales de Río Gallegos y Caleta Olivia, así como al Club de Leones de ambas localidades, instituciones que tradicionalmente entregan presentes al primer recién nacido de cada año.

Hasta el mediodía del 1° de enero, no se habían registrado nacimientos en esas ciudades ni confirmaciones oficiales que desplacen el horario del nacimiento ocurrido en El Calafate, por lo que Pilar se mantiene, al menos por ahora, como la principal candidata a ser la primera beba santacruceña del nuevo año.

Los primeros bebés de 2026 en Argentina

En la Clínica Italia, las autoridades informaron que Florencia Olaechea dio a luz a las 00hs Mia, momento en el que todo el país levantaba la copa para brindar por el comienzo de un nuevo año.

Se supo que Florencia tenía cesárea programada para este viernes, por lo que fueron a festejar a la casa de un familiar, pero en medio de la cena se adelantó el trabajo de parto y debieron ir a urgencias, lugar donde se produjo el nacimiento.

Minutos después, a las 00.02, se conoció la gran noticia del nacimiento de Helena Giselle en el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes en Tucumán. En dicha provincia la actividad fue intensa ya que otra mamá dio a luz a Noah Alejandro.

El otro caso tuvo lugar en Santiago del Estero donde se indicó que a las 00.09 de este jueves 1 de enero nació Génesis Victoria en la Maternidad del Hospital Regional Ramón Carrillo.

En Salta también hubo festejo. En el Hospital Público Materno Infantil, a las 01.35, nació Hannah y se destacó que, tanto la madre como la bebé, se encuentran en perfecto estado de salud.

Menos de un hora después, a las 02.28 en San Juan, se informó que Solange Atampiz dio a luz a Natalia Morales en el Hospital Rawson, supo la Agencia Noticias Argentinas. __IP__

En La Plata se celebró. Esta vez en el Hospital San Roque de Gonnet se conoció el nacimiento de Benicio Felipe a las 04.24.

A las 06.31, en Bahía Blanca, se supo del caso de Darkiel, quien nació en la habitación 20 del Hospital Penna.

Nuevos comienzos

Como ocurre cada año, el primer nacimiento del calendario adquiere un valor simbólico especial. En este caso, Pilar representa para El Calafate una nueva historia que se suma a la vida comunitaria y, posiblemente, un hito para toda la provincia.

La llegada de la beba en las primeras horas del 2026 renueva la esperanza y pone en valor el rol del sistema de salud pública, que incluso en fechas festivas mantiene la atención y el compromiso profesional para acompañar uno de los momentos más importantes en la vida de una familia.