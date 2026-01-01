Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hecho de extrema gravedad sacudió a la comunidad de El Calafate en las primeras horas de la mañana de este jueves 1° de enero, cuando un hombre de 48 años perdió la vida en el interior de su vivienda, en el marco de un presunto intento de robo que derivó en una violenta confrontación. El episodio ocurrió alrededor de las 6 de la mañana en un domicilio ubicado sobre la calle Antonella Bahamonde al 1000, en el barrio Salesiano, y es objeto de una investigación judicial que continúa en pleno desarrollo.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de diversas fuentes policiales y judiciales consultadas, lo consignado por medios de la villa turística y el testimonio de la pareja de la víctima, al menos dos hombres ingresaron por la puerta de la vivienda mientras ambos se encontraban descansando en el sector destinado a habitación.

Siempre según esa declaración, uno de los intrusos habría portado un arma y, mediante amenazas, exigió dinero que el hombre fallecido habría obtenido recientemente por la venta de esa propiedad, además del pago de una supuesta deuda. La situación escaló rápidamente y derivó en una discusión que terminó en golpes y forcejeos dentro del domicilio.

Una mujer retirando una cámara de seguridad del frente de la morada de Rufino. FOTO: AHORA CALAFATE

Como consecuencia de ese enfrentamiento, el hombre -identificado como Pablo Gustavo Rufino, de 48 años radicado desde tiempo atrás en la villa turística- cayó al suelo y perdió el conocimiento. Pese a la gravedad del cuadro, no volvió a reaccionar. Minutos después, cerca de las 6.10, personal del Hospital SAMIC se hizo presente en el lugar y constató el fallecimiento. La autopsia, que se realizará en las próximas horas, será determinante para establecer si la causa de la muerte obedeció a una descompensación cardíaca producto del estrés y la violencia del episodio o a lesiones externas compatibles con los golpes recibidos.

Fuentes policiales indicaron que, en una primera inspección del cuerpo, no se observaron heridas de arma blanca ni impactos de arma de fuego. Sí se detectaron escoriaciones y marcas compatibles con una pelea, lo que refuerza la hipótesis inicial de una muerte ocurrida en el contexto del forcejeo. No obstante, los investigadores aclararon que será el informe forense el que permita determinar con precisión las circunstancias del deceso.

Tras el episodio, los autores del hecho se dieron a la fuga. Entre los elementos sustraídos del domicilio se encuentran el teléfono celular y la billetera de la víctima, datos que son considerados claves para reconstruir la secuencia del robo y avanzar en la identificación de los sospechosos. La mujer que se encontraba con Rufino fue asistida en el Hospital SAMIC por un cuadro de shock nervioso y, una vez estabilizada, prestó declaración ante la Policía. En su relato, afirmó que al menos uno de los agresores portaba un arma de fuego, aunque las autoridades aclararon que en el lugar no se hallaron vainas servidas ni otros indicios que confirmen la existencia de disparos.

Un policía afuera de la morada donde ocurrió el suceso. FOTO: AHORA CALAFATE

Durante la jornada, trabajaron en la vivienda efectivos de Criminalística y de la División de Investigaciones (DDI), quienes realizaron un exhaustivo relevamiento de la escena. En el interior del domicilio se detectaron diversos elementos de interés para la causa, entre ellos cuatro grupos de manchas pardo rojizas, un rastro parcial de pie calzado, un rastro papilar y un almacén cargador correspondiente a un arma neumática.

Según pudo saber este diario, además, el inmueble cuenta con una cámara de seguridad cuya memoria fue secuestrada y será analizada por personal especializado, al igual que las cámaras ubicadas en las inmediaciones, con el objetivo de identificar a las personas que ingresaron y reconstruir sus movimientos antes y después del hecho.

En el marco de las pericias, también intervino personal de Narcocriminalidad, ya que en el lugar se hallaron trece plantas de marihuana, las cuales fueron secuestradas conforme a los protocolos vigentes y quedaron a disposición de la Justicia Federal para su análisis y eventual incorporación a la causa, o ramificación para que se trate en un fuero diferente.

Fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral, indicaron que, de momento, no se descarta ninguna hipótesis y que se investiga el círculo íntimo de la víctima que podría estar involucrado en las circunstancias en las que se produjo el deceso del hombre.

La víctima, Pablo Gustavo Rufino, residía desde hacía varios años en El Calafate y se desempeñaba laboralmente en el rubro gastronómico. Según se informó, no tendría familiares directos en la localidad, ya que sus allegados más cercanos viven en otra provincia. Su muerte generó una fuerte conmoción en el barrio Salesiano ya que, teniendo un grupo de WhatsApp de Vecinos en Alerta, nadie se había percatado del fallecimiento hasta que la noticia copó los medios de comunicación.

El caso permanece en etapa investigativa y no se descarta que en las próximas horas se dispongan nuevas medidas judiciales, tanto para esclarecer la causa exacta de la muerte como para dar con los responsables del violento episodio.

Mientras tanto, la comunidad aguarda el resultado de la autopsia, que será clave para definir el encuadre legal del hecho y los próximos pasos de la investigación, en este sentido, la potencial calificación podría ser por homicidio en ocasión de robo, lesiones graves, un homicidio preterintencional o, si en la autopsia se revela que Rufino recibió un disparo que no fue detectado a prima facie por la Policía, homicidio agravado.