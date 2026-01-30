La primera cosecha de avena producida en Santa Cruz: para el gobernador Vidal, “es un hecho histórico” y “cambio de paradigma” Claudio Vidal dio inicio a la primera cosecha de avena producida en Santa Cruz en la estancia Alice de El Calafate: "Acá quedó demostrado que esto no es humo, es una realidad", dijo. Se trata de un importante hito para el desarrollo productivo de la provincia. "La única posibilidad que tenemos en esta provincia de salir adelante es con trabajo y producción", subrayó.

El gobernador Claudio Vidal visitó este jueves la estancia Alice en El Calafate, donde dio inicio a la primera cosecha de avena producida en Santa Cruz. Se trata de un importante hito para el desarrollo productivo de la provincia, acompañado por la generación de trabajo genuino para quienes viven en estas tierras. “Acá quedó demostrado que esto no es humo, es una realidad“, subrayó.

Para tan relevante acontecimiento, el Gobierno provincial invitó a los productores, trabajadores rurales, técnicos y a todos los actores del sector agropecuario, quienes se hicieron presentes y acompañaron el inicio de la primera cosecha de granos en la estancia Alice. En ese contexto, se hizo presente el mandatario provincial junto a la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; el presidente de la empresa Santa Cruz Puede SAU, Gustavo Sívori, y el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay.

El gobernador Claudio Vidal encabezó el acto y dijo que se trata de “es un hecho histórico” y un “cambio de paradigma”.

El Gobierno indicó que este avance es posible “gracias al trabajo conjunto del sector privado y el acompañamiento del Estado” y “reflejando una decisión clara de avanzar hacia una provincia que produce, diversifica su matriz productiva y genera trabajo genuino”. El gobernador Claudio Vidal se dirigió a los presentes, resaltando en principio la envergadura del proyecto y la importancia que reviste para los santacruceños. “Cuando comenzamos a soñar en esta gran posibilidad de producir trabajando nuestra tierra, había un sector importante que afirmaba que esto no era posible de lograr en esta provincia y fuimos muy pocos los que realmente creímos que se podía hacer, y acá quedó demostrado que esto no es humo, es una realidad“, expresó.

En ese sentido, subrayó que seguir apostando al trabajo, a la producción y al desarrollo, es también defender la soberanía y “el sueño de los primeros pobladores de esta hermosa y enorme provincia“. Más adelante, el mandatario provincial manifestó que las premisas antes mencionadas se están cumpliendo, gracias al trabajo conjunto con cada uno de los actores.

“Producir alimento balanceado en la provincia de Santa Cruz, años atrás, era algo totalmente impensado. Estamos hablando de más de 300 hectáreas que con trabajo, esfuerzo y por sobre todas las cosas, con decisión política. Nos pusimos a producir. Vamos a tener alimento balanceado en la provincia de Santa Cruz para producir carne y huevos más baratos“, explicó.

“Tenemos que mirar alrededor, observar cuáles son nuestros recursos, arremangarnos y ponernos a trabajar. Yo siempre dije que lamentablemente y equivocadamente tenemos un no, muy grande, incorporado. Eso se tiene que terminar. Y acá está el ejemplo de que sí se puede, que Santa Cruz puede producir y lo estamos logrando y haciendo con mucho esfuerzo a pesar de los palos en la rueda y las críticas“, manifestó. Asimismo, dijo que lo más importante es que a pesar de todo, está el sueño de que la provincia puede llegar a salir adelante. “Acá hay un claro esfuerzo de trabajo y una mirada productiva, apostando al desarrollo“, amplió.

El gobernador en medio de las plantaciones de avena en el sur de Santa Cruz.

“Soy de los que cree que tenemos que recuperar nuestros campos, pero acá vamos a producir alimento en Santa Cruz, generando mano de obra y recuperando lo que nos enseñaron los primeros pobladores en esta provincia. Les pido a los santacruceños que recuperemos y abracemos la cultura de trabajo“, consideró.

Antes de finalizar, agradeció a todos los que hicieron posible que este hecho pudiera concretarse en la provincia y destacó nuevamente la relevancia de esta iniciativa, que tiene que ser mostrada no sólo entre quienes intervienen en la propuesta, sino también a través de los medios de comunicación. “Es un hecho histórico” y un “cambio de paradigma”, definió.

“Son más de 300 hectáreas. Hay lugares que por hectárea van a generar 1.200 kilos. Es la primera vez que lo hacemos, así que el resultado es excelente y seguramente en la próxima temporada van a ser muchas más hectáreas. Quizás lo vamos a poder hacer también en otros lugares. Vamos a seguir trabajando y aportando a la producción”, cerró.

Del proyecto

En este establecimiento donde se cultivan pasturas para engorde de ganado Hereford, se cultivaron 400 hectáreas de avena y trigo, lo que marcó un salto cualitativo en la producción provincial.

El objetivo de este proyecto es garantizar el autoabastecimiento de forraje y avanzar hacia la industrialización de alimentos para ganado, reduciendo la dependencia de insumos externos y potenciando la producción santacruceña.

El proyecto se enmarca en la política del Gobierno provincial de diversificar la matriz productiva y generar empleo genuino a partir del aprovechamiento de los recursos locales.