El inicio de la primera cosecha de avena en la Estancia Alice, ubicada a pocos kilómetros de El Calafate, marcó un hecho histórico para la producción agroindustrial de Santa Cruz y contó con el acompañamiento del Gobierno provincial. La jornada se enmarcó en el proyecto impulsado por la empresa Santa Cruz Puede S.A.U., que busca abastecer la futura planta de alimentos balanceados que se instalará en Río Gallegos y avanzar en la diversificación de la matriz productiva.

La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, participó de la actividad junto al subsecretario de Industria y destacó el compromiso de los productores y el trabajo articulado con el Estado provincial, en una política pública definida por el gobernador Claudio Vidal.

Nadia Ricci en estancia Alice junto al gobernador Claudio Vidal.

Trabajo conjunto y resultados concretos

Durante la recorrida por los campos sembrados, Ricci remarcó que la cosecha de avena refleja los resultados de una planificación sostenida y una decisión política clara. “Este momento demuestra que Santa Cruz tiene las condiciones y las capacidades para producir. Hoy estamos viendo resultados concretos de un trabajo serio y sostenido”, afirmó.

La ministra señaló que el proyecto se construyó a partir del esfuerzo compartido entre el sector público y privado, con el acompañamiento técnico necesario para desarrollar el cultivo en una zona donde la producción de granos no tenía antecedentes recientes a esta escala.

Recuperar la cultura del trabajo rural

Ricci subrayó que la cosecha representa mucho más que un avance productivo. Según explicó, también implica recuperar saberes y prácticas vinculadas al trabajo rural y a la identidad productiva de la provincia.

“Volver a sembrar y cosechar en nuestra provincia es volver a poner en valor la cultura del trabajo y del esfuerzo, con una mirada puesta en el desarrollo y el futuro”, sostuvo. En ese sentido, destacó la importancia de generar oportunidades para quienes viven y trabajan en el territorio, fortaleciendo el arraigo y la producción local.

Alimento balanceado y valor agregado en la provincia

Uno de los ejes centrales del proyecto es el destino de la producción obtenida. Ricci explicó que la avena cosechada se utilizará en la planta de alimento balanceado que Santa Cruz Puede proyecta instalar en Río Gallegos, lo que permitirá cerrar un circuito productivo dentro de la provincia.

“No se trata sólo de producir materia prima, sino de generar circuitos productivos completos que queden en la provincia y generen empleo”, afirmó la funcionaria. El objetivo es reducir la dependencia de insumos externos, fortalecer la producción ganadera y avanzar hacia una mayor industrialización de los recursos locales.

El rol de los productores y el acompañamiento del Estado

La ministra valoró especialmente el compromiso de los productores que se sumaron a la iniciativa y apostaron a un proyecto innovador para Santa Cruz. Destacó que el acompañamiento del Estado resultó clave para brindar previsibilidad, planificación y apoyo técnico.

“Cuando hay decisión política, planificación y trabajo articulado, los resultados llegan. Esto es producción real, es empleo y es una oportunidad para Santa Cruz”, concluyó Ricci, al tiempo que remarcó que la experiencia de la Estancia Alice sienta las bases para ampliar la escala productiva en futuras campañas.

Un proyecto que consolida la diversificación productiva

La primera cosecha de avena en la Estancia Alice se integra a una estrategia más amplia del Gobierno provincial orientada a diversificar la matriz productiva, generar valor agregado y promover empleo genuino. Con más de 370 hectáreas sembradas, la experiencia reafirma el rumbo de una política que apuesta al desarrollo agroindustrial y a la recuperación de la actividad productiva en Santa Cruz.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que este tipo de iniciativas marcan un cambio de paradigma y abren la puerta a nuevas oportunidades para el sector agropecuario, con el Estado como articulador y los productores como protagonistas del crecimiento.