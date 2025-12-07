Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las médicas españolas Marta Lenguas y Andrea Lizasoain, amigas desde la universidad y residentes del Hospital Universitario de Navarra (HUN), están cursando el cuarto año de su especialización en Medicina Familiar y Comunitaria. Ambas compartían un objetivo pendiente desde la pandemia: hacer una rotación formativa en Argentina, con foco en zonas rurales.

En la búsqueda de destinos que combinaran formación y experiencia en territorios remotos, dieron con un dato clave: el modelo santacruceño de atención primaria y la experiencia acumulada en El Calafate, Tres Lagos y El Chaltén. Las largas distancias, las características del programa local de salud territorial y el escenario patagónico terminaron de definir su elección.

“Aquí todo es más rural. En España los hospitales grandes están a una hora de distancia; acá no. Eso hace que el trabajo sea más complejo y diferente”, explicó Andrea Lizasoain.

De Navarra a El Calafate

Marta tiene 28 años y “vengo del país vasco, de una ciudad llamada San Sebastián” y cursa su último año de la residencia de médico de Familia y Comunidad.

Andrea también tiene 28 años, proviene de “un pueblito pequeño de 3.000 habitantes llamado Elizondo“, al norte de España. Al igual que Marta, cursa el último año de residencia

Cómo es la rotación en la Unidad Formenti

Desde comienzos de diciembre, las médicas participan de forma activa en las tareas de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar José Formenti, que tiene injerencia en las localidades de El Chaltén y Tres Lagos.

Su estadía es financiada por ellas mismas, mientras que el HUN continúa abonando sus salarios y la Unidad Formenti facilita alojamiento con colaboración privada.

Durante las primeras semanas acompañaron al equipo local en consultorios, Unidad Formenti, Terapia Intensiva del Hospital SAMIC, y operativos de atención primaria como el tráiler sanitario del barrio Linda Vista.

“En lo rural tenés menos recursos y eso te obliga a pensar más. Tenés que evaluar si un traslado es necesario y administrar muy bien lo disponible. Es un desafío que me gusta”, señaló Marta Lenguas.

Un modelo de atención que sorprende y un contraste con España

Aunque destacan similitudes en los criterios clínicos y en el abordaje familiar, encontraron diferencias marcadas en el sistema sanitario.

“Aquí parece más fácil conseguir consultas con especialistas. En España las listas de espera son eternas. Es una ventaja que vemos en la atención de Santa Cruz”, agregó Lizasoain.

Las profesionales también resaltaron el valor de atender a distintas generaciones de una misma familia, eje central de su especialidad.

La paradoja del programa Sanidad Rural

Ambas médicas habían elegido la Patagonia motivadas, en parte, por el reconocido programa Sanidad Rural, creado en El Calafate. Sin embargo, al llegar se encontraron con que el Gobierno de Santa Cruz lo desarticuló recientemente, con promesa de rediseño.

Por el momento, las históricas salidas sanitarias a estancias de Lago Argentino, Lago Viedma y Lago San Martín no se están realizando.

Un hito para la Docencia de la Unidad Formenti

La llegada de Marta y Andrea representa la primera rotación internacional recibida por la Unidad Formenti, un hecho significativo para su área de Docencia, coordinada por la médica otorrino Verónica de Cristófaro, la socióloga Celina Pejkovic y la licenciada Lucila Losada.

El área desarrolla capacitaciones comunitarias, articulación con carreras como Enfermería y Laboratorio, y coordinaciones con universidades nacionales. El intercambio con Navarra suma una nueva dimensión internacional.

“Nosotros recibimos su experiencia y ellas se llevan la nuestra. Es un intercambio de conocimientos que puede crecer”, destacó de Cristófaro.

Qué viene: más rotantes en enero y febrero

Durante el verano está previsto que arriben cinco profesionales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para realizar prácticas en la zona de El Chaltén, continuando el programa de rotaciones universitarias en la región.

