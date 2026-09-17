Una minuciosa investigación de más de medio año de seguimiento e inteligencia criminal culminó entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves con la desarticulación total de una sofisticada red familiar de narcotráfico en el corazón del territorio santacruceño.

El denominado operativo “Lazos de Sangre“, llevado adelante por la Policía de Santa Cruz bajo la órbita de la Justicia, permitió desmantelar una organización liderada por un clan de nacionalidad uruguaya que comercializaba estupefacientes en El Calafate mediante puestos fijos y repartos a domicilio, utilizando incluso terminales electrónicas de pago para cobrar la droga.

Parte de la droga estaba dentro de una bolsa. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

La pesquisa fue ejecutada por los efectivos de la División de Investigaciones y Narcocriminalidad de El Calafate, dependientes del Departamento de Crimen Organizado Zona Sur, con la intervención activa de la Unidad Fiscal de Río Gallegos a cargo del Fiscal General Interino, Julio César Zárate.

Tras recolectar material probatorio determinante a lo largo de seis meses -que incluyó seguimientos encubiertos, intervenciones y el mapeo de los movimientos de la banda-, la Sede Judicial libró las órdenes de irrupción al comprobarse que la estructura operaba bajo las modalidades de “kiosco” y “delivery”, utilizando diversos automóviles para abastecer a consumidores locales.

Minutos antes de la medianoche, las fuerzas de seguridad desplegaron de manera simultánea tres allanamientos en distintos puntos estratégicos de la Villa Turística. De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, el primero de ellos tuvo lugar en un complejo de departamentos situado en la zona alta de la ciudad, donde los efectivos sorprendieron en el acto a una mujer de más de cuarenta años y a su hijo de 19 años.

El dinero y dosis fraccionadas. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Al momento de la irrupción policial, la mujer se encontraba sobre una mesa fraccionando el clorhidrato de cocaína en dosis individuales. El segundo procedimiento se ejecutó en una vivienda de la calle De las Acacias al 3000, donde fueron aprehendidos una mujer de más de 65 años y un hombre de 30 años, mientras que el tercer registro se concretó en pleno casco céntrico, sobre la avenida del Libertador, en un local que en ese instante se hallaba sin ocupantes.

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El alcance de la organización criminal traspasaba los límites calafateños. En el marco del mismo esquema operativo y de manera coordinada, personal de la División Investigaciones y Narcocriminalidad Isla Pavón interceptó a otra ramificación del grupo en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena. Allí se concretó la detención de parte de la banda y el secuestro de una camioneta Volkswagen Amarok que era utilizada para la logística interurbana de los estupefacientes.

La camioneta incautada en Piedra Buena. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El balance total de los allanamientos reflejó la magnitud y el nivel de equipamiento que ostentaba el clan familiar. Las autoridades incautaron más de un kilogramo de clorhidrato de cocaína de máxima pureza fraccionada en tizas y envoltorios, cerca de 300 gramos de marihuana preparados para el menudeo, elementos de corte y estiramiento, balanzas de precisión y recortes de nylon.

Según pudo saber este diario, sorprendió a los investigadores el hallazgo de terminales de pago Posnet para cobros con tarjeta o transferencia online, múltiples cámaras de videovigilancia con las que monitoreaban los accesos a sus guaridas, material tecnológico, una réplica de arma de fuego, municiones de calibre real y un total de cuatro vehículos afectados al sistema de reparto.

Las actuaciones y los traslados fueron supervisados en el terreno por el Superintendente de Policía Judicial e Investigaciones, Comisario General Daniel Carrillo, junto al Jefe del Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Sur, Comisario Mayor Luis Alberto Poblete, contando además con la apoyatura de diversas unidades operativas locales. Los integrantes de la familia uruguaya quedaron formalmente detenidos en carácter de incomunicados a disposición del fiscal Julio César Zárate, mientras la causa avanza hacia las indagatorias en los estrados judiciales.