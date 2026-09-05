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Momentos de tensión se vivieron este viernes en el Hospital SAMIC de El Calafate. Pacientes que realizan tratamiento de hemodiálisis volvieron a reclamar por la falta de un cirujano vascular permanente. Se reunieron antes de una nueva sesión y expusieron públicamente las dificultades que atraviesan desde la salida del especialista que atendía de manera estable en la localidad.

El reclamo está vinculado principalmente con la atención de las fístulas y los catéteres utilizados para realizar las sesiones de diálisis. Los pacientes señalaron que ya se registraron complicaciones y advirtieron que, ante una obstrucción u otro inconveniente, necesitan contar con un especialista que pueda intervenir de manera inmediata.

“Necesitamos un cirujano urgente. Ya tenemos varios compañeros con problemas de los catéteres. Estamos a la deriva, no sabemos qué es lo que va a pasar”, expresó uno de los pacientes durante la manifestación a Señal Calafate.

Preocupación por las fístulas y los catéteres

Los accesos vasculares son fundamentales para las personas que realizan hemodiálisis. Según explicaron los propios pacientes, una fístula puede obstruirse o presentar otras complicaciones que requieren atención especializada.

Uno de los testimonios relató que ya sufrió dos obstrucciones de su fístula y que el problema volvió a presentarse esta semana. Ante la imposibilidad de realizar la sesión de diálisis, explicó que debe extremar las restricciones de líquidos y alimentos mientras espera la intervención de un especialista.

Pacientes y familiares destacaron que se necesitan profesionales con esquemas estables. FOTO: SEÑAL CALAFATE.

Otro de los pacientes señaló que una de las alternativas frente a una obstrucción puede ser la colocación de un catéter en el cuello, procedimiento que buscan evitar debido a las complicaciones que puede generar.

“Hoy le pasó a un compañero, mañana nos puede pasar a nosotros. Vamos a terminar los 20 pacientes, o 18, los que seamos, con un catéter. No es posible”, manifestó.

Qué respondió el Hospital SAMIC

Durante el reclamo se presentó la presidenta del Consejo de Administración del Hospital SAMIC, Yamila Gentile, quien explicó que la institución contaba anteriormente con el cirujano vascular Diego Actis, pero que el profesional dejó El Calafate por motivos personales.

Según explicó Gentile, tras su salida se abrió una convocatoria para cubrir el cargo y conseguir nuevamente un especialista que pueda radicarse en la localidad. Sin embargo, hasta el momento no se logró concretar una incorporación permanente.

Mientras continúa la búsqueda, desde el hospital se implementó un esquema de atención mediante cirujanos vasculares itinerantes. La institución informó que un nuevo profesional llegará a El Calafate el próximo lunes y sostuvo que esta modalidad permite mantener cubierta provisoriamente la atención de cirugía vascular.

Urgencia

Uno de los momentos de mayor tensión durante el encuentro se produjo cuando la representante del hospital sostuvo que, al existir cobertura mediante profesionales itinerantes, la situación no constituía una “urgencia”.

La afirmación generó la reacción inmediata de los pacientes y familiares presentes.

La esposa de uno de los pacientes contó que su marido atravesó cuatro colocaciones de catéter y que llevaba más de 48 horas sin poder realizarse la diálisis debido a una obstrucción de su fístula.

“Nosotros que lo vivimos en carne propia, para nosotros sí es una suma urgencia”, sostuvo.

Y agregó: “No podés decir que no es de urgencia. Sí es de urgencia lo que se necesita. No para mañana, ni para una vez al mes itinerante. Es para ayer que se necesitaba el cirujano vascular”.

El reclamo lleva meses

Los pacientes remarcaron que el pedido por un reemplazo permanente comenzó antes de la salida del especialista. Según relataron, cuando conocieron que Actis dejaría El Calafate comenzaron a presentar notas y mantener conversaciones con las autoridades del hospital para solicitar que se garantizara la continuidad de la atención.

Si bien reconocen que la llegada periódica de especialistas permite resolver algunas situaciones, consideran que el esquema resulta insuficiente ante complicaciones que pueden surgir entre una visita y otra.