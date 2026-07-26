Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Justicia de El Calafate dio un nuevo paso en una de las causas policiales que más repercusión generó en las últimas semanas. El Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1 resolvió procesar con prisión preventiva a Nicolás Adrián Núñez Servín, el hombre que protagonizó una fuga de la Comisaría Segunda mientras permanecía detenido por una serie de robos registrados en distintos puntos de la ciudad. La decisión judicial incorpora además el delito de evasión y mantiene al acusado privado de su libertad mientras continúa la etapa de instrucción.

Una causa que se agravó

Según consignó el portal de noticias Ahora Calafate, la resolución fue dictada por el juez de Instrucción Carlos Albarracín, quien entendió que existen elementos suficientes para avanzar con el procesamiento de Núñez Servín por los delitos que motivaron su detención inicial y por el posterior escape de la dependencia policial.

La causa tiene su origen en una serie de robos ocurridos durante una misma madrugada en distintos domicilios de El Calafate. A partir de las tareas investigativas, personal policial logró interceptar a Núñez Servín y a otro hombre cuando circulaban a bordo de una motocicleta que había sido denunciada como robada.

Núñez tras haber sido detenido por las autoridades. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Tal como lo informó La Opinión Austral, durante el procedimiento, los efectivos también secuestraron diversos elementos que posteriormente fueron reconocidos por las víctimas de distintos hechos contra la propiedad denunciados esa misma noche, reforzando así las sospechas sobre la participación de ambos en los ilícitos.

Sin embargo, el expediente tomó una dimensión aún mayor cuando el detenido logró escapar de la Comisaría Segunda mientras permanecía alojado en una oficina de la dependencia.

La evasión motivó un amplio operativo de búsqueda que incluyó rastrillajes, allanamientos y una alerta dirigida a todas las dependencias policiales de Santa Cruz, con el objetivo de lograr su pronta localización.

El antecedente

Uno de los aspectos centrales de la resolución judicial fue la valoración que realizó el magistrado respecto del riesgo procesal. Según surge del procesamiento, la fuga constituyó un elemento determinante para justificar la continuidad de la prisión preventiva, al considerar que el comportamiento del imputado evidenció un claro riesgo de sustraerse nuevamente del accionar de la Justicia.

El delincuente tras ser detenido por las autoridades. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

De esta manera, además de los delitos contra la propiedad que ya eran materia de investigación, Núñez Servín quedó formalmente procesado por el delito de evasión, figura que se incorporó al expediente luego de su escape.

La decisión implica que continuará detenido mientras avanza la investigación penal preparatoria y hasta que se determine si la causa reúne los requisitos para ser elevada a juicio.

La investigación continúa

Paralelamente al expediente principal, la Justicia mantiene abierta una investigación destinada a establecer cómo fue posible la fuga desde la dependencia policial. De acuerdo con los primeros elementos reunidos, el detenido no habría violentado la puerta del lugar donde permanecía alojado, circunstancia que obliga a reconstruir con precisión las condiciones de custodia existentes al momento del hecho y determinar si hubo fallas en los protocolos de seguridad.

Carlos Alberto Albarracín, juez de Instrucción en lo Penal y de Minoridad de El Calafate.

Tras varios días de intensa búsqueda, efectivos de la División de Investigaciones (DDI) lograron ubicar nuevamente a Núñez Servín oculto en una cabaña abandonada de El Calafate. Luego de su recaptura fue puesto otra vez a disposición del Juzgado interviniente, que finalmente resolvió su procesamiento con prisión preventiva.

La causa continuará ahora con la incorporación de nuevas medidas probatorias para consolidar la investigación tanto de los robos atribuidos al imputado como de las circunstancias que permitieron su evasión.