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El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó que durante la madrugada de este viernes 24 de julio de 2026 se registró un sismo con epicentro en la provincia de Santa Cruz.

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento sísmico se produjo a las 2:06:26 de la madrugada, hora local, mientras que el registro en Tiempo GMT fue a las 5:06:26.

El fenómeno tuvo una magnitud de 2,7 y se localizó a una profundidad de 13 kilómetros.

Dónde fue el epicentro del sismo

Según los datos difundidos por el organismo nacional, el epicentro se ubicó al noroeste de El Calafate, a unos 120 kilómetros al sur de El Chaltén y a 130 kilómetros al sur de Lago San Martín.

Las coordenadas geográficas reportadas fueron latitud -50.306 y longitud -72.287.

La ubicación del evento lo sitúa en una zona del sudoeste santacruceño, dentro de una región donde ocasionalmente se registran movimientos sísmicos de baja magnitud.

Qué intensidad tuvo el movimiento

El informe del INPRES indicó que el sismo alcanzó una intensidad III en la escala Mercalli Modificada en la localidad de El Calafate.

Esta intensidad corresponde a movimientos que son percibidos por algunas personas en reposo, especialmente en ambientes cerrados o durante las horas de la noche, cuando el entorno presenta menor actividad y ruido.

Debido a sus características, este tipo de eventos generalmente no provoca daños materiales ni consecuencias significativas en las estructuras.