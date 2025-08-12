Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Rafael Nadal, la leyenda del tenis mundial, desembarca en Argentina, pero esta vez con un emprendimiento turístico de lujo: el ex número uno del mundo anunció la apertura de siete hoteles de lujo en el país, en alianza con la cadena española Meliá Hotels International. El plan es comenzar por la Patagonia y el primer hotel se inauguraría en El Calafate a fines de 2026.

La noticia fue confirmada por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, quien aseguró que el emprendimiento marca “el interés creciente en esta Argentina del presidente Javier Milei, de personalidades emprendedoras como Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels, y de un fuera de serie como Rafa, ahora en otra etapa de su vida”.

“Siete hoteles de su línea ZEL serán establecidos en distintos destinos maravillosos de nuestro país. Argentina, el mejor país del mundo”, detalló en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X (ex Twitter).

Los hoteles se enmarcan dentro de un plan de expansión en la Argentina, que contempla una inversión de US$200 millones para abrir siete nuevos emprendimientos en los próximos cinco años.

Hace unos meses atrás, Víctor Donmez el Managing Director de Meliá Hotels International para Latinoamérica, había adelantado que “ya tenemos proyectada un apertura en El Calafate para finales de 2026″. “La negociación está casi cerrada, sólo falta la firma”, había dicho en ese momento.

Además, el directivo manifestó también que en 2027 “vamos a sumar otro más en Lago Gutiérrez, en Bariloche“. El Grupo Meliá tiene previsto además sumar su hotel Gran Meliá en Ushuaia que tiene fecha de apertura para 2027: “Este hotel está en construcción ya está firmado el acuerdo”, explicó.

Luego, se sumarán aperturas en Mendoza, Iguazú, Posadas y Salta.

Cabe detacar que Meliá Hotels International ya tiene una sólida presencia en Argentina donde opera cinco hoteles —tres propios y dos franquiciados—, entre los que se destaca el Gran Meliá Iguazú, ubicado dentro del Parque Nacional con vistas directas a las cataratas. Este hotel no solo es el buque insignia del grupo en el país, sino que también está nominado en tres categorías de los World Travel Awards 2025: “Mejor Hotel de Sudamérica”, “Mejor Hotel Ecológico” y “Mejor Resort de Argentina”.

El hotel Gran Meliá Iguazú está adentro del parque nacional y posee vistas a las cataratas

El primer paso de esta nueva etapa fue la transformación del ex Sofitel Arroyo en Casa Lucía, un hotel cinco estrellas de lujo reposicionado tras una inversión de US$8 millones. A ese proyecto se suman un Gran Meliá en construcción en Ushuaia y un Innside en Costa del Este en Buenos Aires, ambos desarrollos en conjunto con el Grupo Almarena.

Con el nuevo plan, la cadena pasará a tener 12 establecimientos en el país, y entre ellos estará el debut local de ZEL, una marca que ya cuenta con sedes en Mallorca, Costa Brava y, recientemente, en Punta Cana.

El hotel ZEL Costa Brava está en un entorno natural único.

¿Cómo serán los hoteles de Rafael Nadal en Argentina?

Los hoteles ZEL, marca lanzada en 2023 por Nadal junto a Meliá, ofrecen un concepto innovador que traslada el estilo de vida mediterráneo a diferentes destinos globales. En marzo de 2025, ZEL debutó en el Caribe con el resort all inclusive ZEL Punta Cana, que refleja esta filosofía con suites rodeadas de jardines tropicales, espacios diseñados para vivir en conexión con la naturaleza y una oferta gastronómica que combina sabores mediterráneos con ingredientes locales.

El hotel ZEL Punta Cana, inaugurado en marzo de 2025

Este concepto también se basará en la promoción de un estilo de vida activo y saludable. Las habitaciones, pensadas bajo el concepto de “outdoor living”, combinan materiales naturales y tonos claros, invitando a la apertura hacia el exterior. “Un espacio para sentirse bien, activo y libre”, lo definió Nadal, quien participó personalmente en la conceptualización del complejo, aportando su visión sobre el deporte como herramienta de equilibrio físico y mental.

La habitación más amplia con comodidades para estadías prolongadas.

El resort funciona bajo modalidad all inclusive, y sus tarifas reflejan el nivel de exclusividad y servicio. En el caso del hotel de Punta Cana, una noche en una Zel Suite parte desde los $447.802, las Master Suites desde $494.158, y las Swim-Up Suites desde $652.696. Todas las estadías incluyen actividades de bienestar, oferta gastronómica completa, traslados internos y experiencias pensadas para recuperar el equilibrio cuerpo-mente.

Zel Mallorca, el primer hotel de Rafael Nadal y Meliá en Mallorca, fue inaugurado en 2023

Zell Mayorca: Baño de una de las suites con vistas al mar.

En Argentina, este primer hotel ZEL se posicionará en un entorno natural privilegiado como El Calafate, con planes de diseño y servicios exclusivos que prometen revolucionar el turismo de lujo en la región.

La llegada de Rafael Nadal con sus hoteles de lujo representa un impulso para la industria turística argentina, especialmente en regiones con gran potencial para el turismo de naturaleza y aventura. El proyecto apuesta a atraer a un público internacional exigente, interesado en experiencias exclusivas, sostenibles y vinculadas con el bienestar.