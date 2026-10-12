No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró un sismo en Santa Cruz el lunes 12 de octubre de 2026, a las 8:42:22, hora local. De acuerdo con los datos oficiales, el movimiento tuvo una magnitud de 2,6 y su epicentro se localizó en una zona cordillerana, entre El Calafate y El Chaltén.

La información publicada por el organismo nacional precisa que el evento ocurrió a una profundidad de 29 kilómetros. La ficha técnica permite conocer la ubicación, la magnitud y el horario del movimiento, aunque no confirma si fue percibido por habitantes de las localidades cercanas.

Dónde fue el epicentro del sismo en Santa Cruz

Según el registro del INPRES, el epicentro se ubicó a 48 kilómetros al norte de El Calafate, a 84 kilómetros al sur de Lago San Martín y a 84 kilómetros al sudeste de El Chaltén.

Las coordenadas geográficas informadas fueron 49,901 grados de latitud sur y 72,177 grados de longitud oeste, correspondientes al sector cordillerano de la provincia.

El movimiento fue registrado a las 11:42:22 GMT, equivalente a las 8:42:22 en el horario local argentino.

Qué magnitud tuvo el movimiento sísmico

El INPRES informó una magnitud de 2,6 y una profundidad de 29 kilómetros. Estos parámetros forman parte de los datos instrumentales utilizados para caracterizar el evento sísmico.

La magnitud expresa el tamaño del sismo a partir de las características del movimiento registrado, mientras que la profundidad indica a qué distancia bajo la superficie terrestre se originó.

La información oficial disponible no incluye datos que permitan confirmar si el temblor fue sentido por la población ni si ocasionó daños materiales en viviendas, edificios o infraestructura de la región.

Cómo consultar el registro oficial del INPRES

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica publica información sobre los movimientos detectados en el territorio argentino, con detalles sobre su localización, magnitud, profundidad y horario.

Los datos correspondientes al evento registrado en Santa Cruz pueden consultarse en el registro oficial del INPRES, donde se encuentra la ficha individual del sismo.