Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La provincia de Santa Cruz realizará este lunes en El Calafate un nuevo encuentro del Consejo Provincial de Turismo, un espacio clave que reunirá a representantes de distintos municipios con el objetivo de fortalecer la actividad en todo el territorio.

La reunión será la primera durante la actual gestión y estará enfocada en consolidar un trabajo conjunto entre las localidades, teniendo en cuenta las distintas realidades y necesidades del sector turístico en la provincia.

Un espacio para planificar el turismo en toda la provincia

El secretario de Turismo de Santa Cruz, Diego Gamboa, en diálogo con Radio LU12 destacó la importancia del encuentro y explicó que uno de los principales objetivos será terminar de conformar el Consejo Provincial.

“La idea es poder revincularnos y conformar este Consejo para pensar juntos, en base a las necesidades de cada ciudad, lineamientos estratégicos que podamos construir de manera conjunta”, señaló.

Además, indicó que se busca que este espacio tenga continuidad en el tiempo, incluso mediante modalidades híbridas, teniendo en cuenta las grandes distancias que existen en la provincia.

Turismo todo el año y diversificación productiva

Desde el Gobierno provincial remarcan que el turismo es una actividad estratégica que permite diversificar la matriz productiva, generar empleo y promover el desarrollo sostenible.

“La actividad turística es de gran impacto, permite diversificar las industrias y es una actividad que genera empleo”, afirmó Gamboa.

En ese sentido, subrayó que Santa Cruz cuenta con destinos preparados para recibir visitantes durante todo el año, aunque reconoció que aún persiste cierta estacionalidad, especialmente en los destinos más consolidados.

Ria Deseado y Campamento de Darwin en Puerto Deseado.

El desafío del contexto económico

Uno de los ejes del encuentro será analizar el contexto actual del turismo, marcado por cambios en el comportamiento de los viajeros y una situación económica compleja.

Según explicó el funcionario, el turismo internacional comenzó a equilibrarse nuevamente tras un período donde el turismo emisivo era mayor.

“Hoy hay un poco más de ingreso de turistas internacionales. En Santa Cruz, el turismo es mayoritariamente internacional, pero tenemos que recuperar el mercado nacional”, indicó.

En esa línea, destacó que tras la pandemia el turismo interno tuvo un fuerte crecimiento, impulsado por distintos factores, y que ahora el desafío es volver a consolidarlo.

Promoción del turismo interno

El Gobierno provincial también apunta a fortalecer el movimiento turístico dentro de Santa Cruz, incentivando a los propios habitantes a recorrer la provincia.

“La idea es que el santacruceño conozca su provincia, que participe de las fiestas y recorra los atractivos que tenemos”, expresó Gamboa.

Eventos locales como la Fiesta del Penacho Amarillo o la Fiesta de la Cereza en Los Antiguos fueron mencionados como ejemplos de actividades que, pese a un menor acompañamiento económico, lograron una importante convocatoria y niveles de ocupación.

Fiesta del Penacho Amarillo.

Nuevas propuestas y destinos emergentes

Otro de los objetivos es ampliar la oferta turística más allá de los destinos tradicionales como El Calafate o El Chaltén, promoviendo nuevos productos y regiones.

Entre las propuestas se encuentra el impulso de la Cuenca Carbonífera como destino invernal, así como el desarrollo de actividades específicas como el astroturismo.

Además, se trabaja junto a operadores privados para generar nuevas experiencias y extender la estadía de los visitantes.

El Glaciar Perito Moreno es uno de los atractivos turísticos de la provincia.

Formación y profesionalización del sector

En paralelo, la Secretaría de Turismo avanza en la apertura de preinscripciones para el examen de guía de turismo provincial, una herramienta clave para formalizar la actividad.

La iniciativa está dirigida tanto a guías convencionales como especializados, con el objetivo de garantizar estándares de calidad y brindar conocimientos sobre los destinos de toda la provincia.

También se trabaja en capacitaciones para destinos emergentes, donde se busca formar anfitriones turísticos que puedan desempeñarse en sus localidades.

Trabajo federal con los municipios

El encuentro contará con una amplia participación de municipios, en línea con la premisa de fortalecer un turismo federal.

“Entendemos el turismo como una actividad que tiene que ser para todos los destinos. La idea es trabajar de manera conjunta y escuchar las necesidades de cada localidad”, sostuvo Gamboa.

Durante las jornadas habrá espacios para que cada municipio exponga sus problemáticas, propuestas y líneas de trabajo.

Potencial turístico en crecimiento

Entre los temas que también forman parte de la agenda aparece el desarrollo de nuevos productos turísticos, como el avistaje de ballenas en Caleta Olivia o el impulso de Puerto Deseado como destino de cruceros.

En el caso de Caleta Olivia, se trabaja con una consultora para analizar el potencial del avistaje y definir estrategias para su desarrollo.

“Hay muchísimas actividades que se pueden generar en torno a eso y es una gran oportunidad para diversificar la oferta”, indicó el funcionario.

Ballenas en Caleta Olivia.

Cronograma del encuentro

El Consejo Provincial de Turismo comenzará el lunes 13 con las acreditaciones en la delegación de Turismo de El Calafate, ubicada en Primero de Mayo 50.

Durante esa jornada se realizarán disertaciones de los municipios, mientras que el martes 14 continuará el trabajo desde las 9 hasta las 18 horas, con la participación de instituciones educativas, cámaras y asociaciones vinculadas al sector.

El encuentro busca consolidar una agenda común para el desarrollo turístico de Santa Cruz, con una mirada integral que combine promoción, planificación y crecimiento sostenible de la actividad.