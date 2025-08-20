Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una visita al Parque Nacional Los Glaciares, Ángel Serra vio las pintadas que habían en cercanías al lago Argentino y su preocupación por el deterioro del paisaje lo llevó a proponer un proyecto socio comunitario en la Escuela Laboral Centro Educativo Joven Labrador de El Calafate.

“Vi estos graffitis que son horribles, pueden ser muy lindos en el ámbito de una ciudad, pero verlos al lado del lago Argentino, en el marco de las montañas, de la estepa, es realmente muy desagradable y dije: ‘Tenemos que hacer algo con esto porque si sigue avanzando, la ruta se va a deteriorar, el paisaje se va a deteriorar y ya no va a ser lo mismo'”, recordó Serra en diálogo con Radio LU12 AM680.

“Generamos el proyecto, hubo que hacer un estudio, tuvimos que buscar los sistemas de remoción, productos que no dañaran el medio ambiente y que no fueran solventes para que nuestros pibes pudieran trabajar seguros. Fue un trabajo en equipo muy lindo y, por suerte, la institución acompañó, acompaña y el proyecto sigue hasta el día de hoy“, valoró.

Los jóvenes calafateños en una de las limpiezas realizadas en la ruta provincial 11.

La labor que el proyecto “Guardianes del Paisaje Patagónico” lleva adelante consiste en “poner en valor rutas escénicas de nuestra provincia, fundamentalmente la ruta provincial 11 que va desde El Calafate hasta el Parque Nacional Los Glaciares, que ha sido denominada la ruta de la estepa de los glaciares. A lo largo del tiempo, había sido vandalizada sobre todo en los bloques erráticos, que son esos remanentes de la última era glacial ubicados al costado de la ruta, grandes piedras que en algunos casos tienen hasta dos metros y medio o tres de altura”.

“De un lado, tenés el color turquesa del lago Argentino, al frente, los picos nevados de la cordillera, del otro lado, la estepa, el paisaje es sobrecogedor y hay un impacto visual cuando venís por la ruta y ves un uno de estos bloques erráticos vandalizados que forman parte del patrimonio paisajístico con leyendas que no tienen nada que ver”, expuso sobre el contraste que se genera.

“Los chicos han entendido que graffitear en la naturaleza es vandalismo, no es arte”.

El trabajo de remoción de los graffitis es realizado por grupos integrados por una decena de estudiantes de 1er y 2do año. “El esmalte se impregna en las grietas de la roca y cuesta mucho trabajo sacarlo. Para el proceso de de cepillado, usamos un producto natural biodegradable que se llama GraffOut, que es nuestro padrino. Es una PYME argentina que ha desarrollado un quitagraffiti absolutamente biodegradable que no utiliza solventes químicos, lleva un tiempo, pero previamente hay un trabajo de remoción mecánica que se hace a mano y esto puede llegar a demandar dos y hasta tres días“, explicó Serra.

Para colaborar con el proyecto se pueden donar cepillos de acero, guantes moteados y de nitrilo, y viruta de acero.

Además, de la tarea manual, destacó el docente, “los chicos hicieron un trabajo de concientización extraordinario y han entendido que graffitear en la naturaleza es vandalismo, no es arte. Puede ser arte urbano en un entorno urbano, pero cuando vos estás graffiteando en entornos naturales como estos de un marco paisajístico inconmensurable bello, lo que estás haciendo es arruinar el paisaje“.

Cómo colaborar

Durante estos siete años, el proyecto ha sido declarado de interés por Senado de la Nación Argentina, por la Cámara de Diputados de Santa Cruz y por el Concejo Deliberante de El Calafate. “No hemos recibido ayuda económica de ningún gobierno, ni provincial, ni nacional, ni municipal, pero sí hemos recibido materiales de empresas, de comercios o de cualquiera que quiera colaborar con el proyecto”, mencionó.

“No recibimos aportes monetarios, lo que sí recibimos son los materiales”, aclaró.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo donando cepillos de acero, guantes moteados y de nitrilo, viruta de acero y bolsas de consorcio para la próxima salida a la ruta, prevista para el 3 de septiembre, pueden enviar un mensaje al 1167135631 o escribir a la cuenta de Instagram @joven_labrador

“Hoy tenemos una ruta limpia, la ruta escénica de la estepa de los glaciares está limpia, ya no quedan graffitis, nos queda la parte que va al aeropuerto y la ruta a El Chaltén, pero esos serán otros desafíos”, cerró.