“MULATO (Chümjaluwun). Cuando las ovejas corrieron a los tehuelches de la Patagonia”, obra sustentada en una investigación histórica fotográfica y referida a los diversos procesos históricos, culturales y económicos que padecieron los pueblos originarios de la Patagonia, será presentada en la XXII Feria del Libro de El Calafate, a realizarse del 21 al 23 de agosto.

Basándose en documentos oficiales, diarios de la época, testimonios personales, repositorios fotográficos y archivos de Chile, Argentina y países de Europa, el periodista y escritor santacruceño Osvaldo Mondelo reconstruye la comarca austral, de fines del siglo XIX y principios del XX, que integraron como unidad productora del mercado internacional de la lana, los actuales territorios de Magallanes, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En cuanto al marco histórico describe cómo se pobló la región austral, la construcción de cárceles y presidios, la disputa diplomática por la soberanía, la llegada de la oveja desde Malvinas, los colonos pioneros, la formación del latifundio, el alambrado, la discriminación cultural y religiosa, las enfermedades introducidas por extranjeros y criollos, el alcoholismo, la falta de vacunas para indios, y la desatención jurídica del estado chileno y argentino.

En ese contexto, Mondelo narra la saga del cacique tehuelche Chümjaluwun, que ante el avance de la ganadería a gran escala, realiza dos viajes desde la colonia de Punta Arenas a Santiago para interpelar a las principales autoridades de la República de Chile sobre el resguardo de sus tierras ancestrales.

Junto a la figura de Mulato y su comunidad aparecen otros personajes: el estanciero Mauricio Braun, el salesiano Maggiorino Borgatello, el explorador Julius Popper, la señorita Florence Dixie, el fotógrafo Cándido Veiga, la señora Sara Braun, el precursor Henry Leonard Reynard, el periodista y director del diario El Comercio, Juan Bautista Contardi, el aventurero Jimmy Radboone, el inefable Domingo Faustino Sarmiento, que dan moldura a un tiempo donde se debate -en el escenario de las ideas y en el de las armas- el modelo político de la organización nacional, cómo se reparte la tenencia de la tierra y el paradigma de progreso-civilización.

El libro fue presentado en a Fototeca Benito Panunzi de la Biblioteca Nacional Argentina y en el auditorio Ernesto Livacic de la UMAG.

Como en su trabajo anterior “Tehuelches, danza con fotos”, Mondelo recurre al anclaje de la imagen para visibilizar la historia. Antiguas fotografías, muchas de ellas inéditas, aproximan al lector a un tiempo increíblemente cercano y al mismo tiempo, lejano.

El libro fue producido por la prestigiosa editorial Pehuén, con los auspicios del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR) y la Pontificia Universidad Católica de Chile.

De esta manera, luego de sus presentaciones en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, en la Fototeca Benito Panunzi de la Biblioteca Nacional Argentina y en el auditorio Ernesto Livacic de la Universidad Nacional de Magallanes en Punta Arenas, Chile, llegará a El Calafate.

La presentación tendrá lugar este viernes 22 de agosto, a las 19:30, en el Salón de Usos Múltiples Municipal.