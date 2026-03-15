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Un operativo de control preventivo realizado durante la noche del sábado en los accesos a la ciudad de El Calafate derivó en el secuestro de una importante cantidad de carne bovina que era transportada sin poder acreditar su procedencia. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División Operaciones Rurales y la División Comando de Patrullas, en el marco de un dispositivo conjunto orientado a reforzar la seguridad y prevenir delitos vinculados al ámbito rural.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, se pudo establecer que el hecho se registró cerca de las 23:00 horas en el portal de ingreso a la localidad y en el camino alternativo que conecta con distintos sectores rurales de la región. Los controles formaban parte de un operativo coordinado entre ambas dependencias, supervisado por la Dirección General Regional Suroeste y el Departamento de Seguridad Rural.

En medio de las tareas de fiscalización, los efectivos advirtieron la aproximación de un vehículo que, al percatarse de las balizas del móvil policial, realizó un giro brusco con la aparente intención de evitar el control.

La maniobra llamó inmediatamente la atención de los uniformados, quienes iniciaron un seguimiento preventivo que permitió interceptar el rodado a pocos metros del lugar. Tras detener la marcha del vehículo, se procedió a la identificación de sus ocupantes.

Además, en la caja de la camioneta, llevaban cañas de pescar. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Dentro del rodado se encontraban tres hombres y una mujer, todos mayores de edad, además de un menor. Durante la inspección inicial, los policías detectaron un elemento que encendió las alertas: en la caja de carga del vehículo se transportaba un animal bovino faenado.

Ante esa situación, el rodado fue trasladado hasta el portal de acceso a la ciudad para realizar un procedimiento más detallado y bajo condiciones adecuadas de control.

Según pudo saber este diario, una vez en el lugar, los efectivos constataron que los ocupantes trasladaban carne correspondiente a un animal bovino completo, faenado y seccionado, con un peso estimado cercano a los 200 kilogramos.

Consultados por el personal policial, los ocupantes del vehículo no pudieron presentar documentación ni justificar de manera fehaciente la procedencia del producto cárnico ni acreditar su adquisición.

La situación motivó la inmediata intervención del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil de El Calafate, desde donde se impartieron directivas para avanzar con el procedimiento.

Los agentes trabajando en el lugar del hecho. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Por disposición judicial, se ordenó el secuestro de la carne bovina y la fijación de domicilio de los adultos involucrados, mientras se llevan adelante las diligencias correspondientes para determinar el origen del animal. Ahora, la investigación ahora busca establecer si el hecho podría estar relacionado con un caso de abigeato, delito que consiste en la sustracción y faena clandestina de ganado, una problemática que afecta periódicamente a productores rurales en distintas zonas de la Patagonia.