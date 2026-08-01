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Una familia que circulaba por una ruta cercana a El Calafate quedó varada durante varias horas debido a la gran acumulación de nieve y tuvo que ser asistida por personal de la Policía de Santa Cruz en medio de un intenso temporal invernal.

El rescate fue realizado por efectivos de la División Operaciones Rurales El Calafate, quienes desplegaron un operativo de asistencia tras recibir un pedido de auxilio por una camioneta que había quedado imposibilitada de continuar su marcha sobre la Ruta Provincial N° 19.

La intervención se produjo en un contexto de condiciones climáticas adversas, con intensas nevadas y fuertes ráfagas de viento que complicaban la circulación en distintos sectores de la zona cordillerana.

Rescate

Antes de acudir al llamado de emergencia, el personal policial había realizado tareas preventivas en la intersección de la Ruta Nacional N° 40 y la Ruta Provincial N° 9, debido al escenario climático que atravesaba la región.

Posteriormente, los efectivos fueron alertados sobre la presencia de un vehículo atrapado por la nieve en la Ruta Provincial N° 19.

Al llegar al lugar, encontraron una camioneta detenida por la acumulación de nieve y a una familia que permanecía varada desde hacía varias horas, esperando asistencia.

Ante la situación, el personal comenzó con las tareas de rescate utilizando herramientas y el sistema de malacate del móvil policial para poder liberar el vehículo.

A pesar de las dificultades provocadas por el fuerte viento y las precipitaciones níveas, los efectivos lograron completar las maniobras necesarias y rescatar la camioneta de manera segura.

Una vez finalizado el procedimiento, la familia fue acompañada preventivamente hasta la localidad de El Calafate, con el objetivo de garantizar un traslado seguro ante las condiciones de la ruta.

La policía realizó un operativo de rescate.

El operativo concluyó sin inconvenientes y los ocupantes pudieron continuar su recorrido luego de haber quedado atrapados por el temporal.

Recomendaciones ante nevadas y hielo en las rutas

Ante la presencia de nieve, hielo y baja visibilidad en los caminos de Santa Cruz, los organismos de seguridad recomiendan extremar las medidas de prevención al momento de circular.

Entre las principales sugerencias se encuentran consultar previamente el estado de las rutas, llevar elementos de seguridad adecuados para condiciones invernales y evitar transitar por sectores afectados por fenómenos climáticos intensos.