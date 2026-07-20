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La investigación por el trágico siniestro vial que le costó la vida a Alexis Zúñiga, el adolescente de 14 años fallecido en El Calafate, incorporó en las últimas horas un elemento pericial de relevancia. Los análisis toxicológicos practicados al conductor de la camioneta involucrada en el hecho confirmaron que no presentaba alcohol ni drogas en sangre al momento del accidente, una información que ya forma parte del expediente que lleva adelante la Justicia provincial.

El resultado de los estudios fue remitido al juez de Instrucción de El Calafate, Alberto Albarracín, quien deberá resolver durante los próximos días la situación procesal de M. Bahamonde, el conductor que permanece imputado por el choque ocurrido la noche del 6 de julio.

La motocicleta destrozada en la vía pública. FOTO: SEÑAL CALAFATE

La extracción de sangre fue realizada inmediatamente después del siniestro, por disposición judicial, cuando Bahamonde fue demorado por la Policía. Posteriormente, las muestras fueron enviadas a un laboratorio especializado de Río Gallegos, donde se efectuaron los análisis toxicológicos cuyos resultados descartaron la presencia de alcohol y sustancias estupefacientes.

La causa también incorporó el informe de la autopsia realizada al cuerpo de Alexis Zúñiga. Según ese estudio, el adolescente tampoco había consumido alcohol ni drogas antes del accidente, lo que permitió a los investigadores descartar esa hipótesis dentro de la reconstrucción del hecho, indicó el portal de noticias local Señal Calafate.

El fatal episodio ocurrió durante la noche del 6 de julio en la intersección de la avenida Juan Esteban y la calle Ana Rosa Fuentes, en el barrio Cañadón de El Calafate. Por circunstancias que aún son materia de investigación, la motocicleta que conducía Alexis impactó contra una camioneta.

Como consecuencia de la colisión, el joven sufrió gravísimas lesiones en la cabeza que resultaron incompatibles con la vida. Si bien llevaba colocado el casco reglamentario, la violencia del impacto provocó heridas fatales y su fallecimiento fue constatado minutos más tarde en la guardia del Hospital SAMIC de El Calafate, donde había sido trasladado de urgencia.

Alexis Agustín Zúñiga tenía apenas 14 años. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

La muerte del adolescente generó una profunda conmoción en la comunidad calafateña y reabrió el debate sobre la seguridad vial y la necesidad de reforzar las medidas preventivas para evitar este tipo de tragedias.

Durante su declaración indagatoria, Bahamonde brindó su versión de los hechos. Según trascendió, aseguró que transitaba sin exceder la velocidad permitida, negó haber consumido alcohol y sostuvo que no realizó ninguna maniobra imprudente. Además, manifestó que al aproximarse a la esquina no logró advertir la presencia de la motocicleta porque, según afirmó, no observó su luz y recién tomó conocimiento de la situación cuando escuchó el impacto.

Su declaración se produjo varios días después del accidente, ya que la misma noche del siniestro fue internado por un cuadro de hipertensión arterial. Recién una vez recibido el alta médica pudo comparecer ante la Justicia para prestar declaración.

Ahora, con los informes toxicológicos incorporados, las pericias accidentológicas en análisis y los testimonios ya recolectados, el expediente ingresa en una etapa clave. El juez Alberto Albarracín deberá evaluar la totalidad de las pruebas reunidas para determinar la responsabilidad penal del conductor y definir su situación procesal.