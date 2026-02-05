Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves, bomberos de El Calafate debieron intervenir para controlar un incendio en un establecimiento turístico.

El foco se registró en el subsuelo de un hotel, donde resultaron afectados residuos, madera y un motovehículo.

Dotaciones de la División Cuartel 21ª trabajaron en la extinción y el enfriamiento del siniestro ocurrido en el barrio Cerro Calafate.

En una primera instancia, el personal del alojamiento respondió con el uso de hidrantes y extintores de 10 kilos.

Luego, los bomberos realizaron tareas de remoción con bichero y enfriamiento técnico para asegurar el sector.

Además, se coordinó un trabajo conjunto con personal médico para asistir a una empleada.

