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Cuatro representantes de los trabajadores policiales y de bomberos de El Calafate protagonizaron un accidente de tránsito este martes por la tarde cuando regresaban desde Río Gallegos, luego de participar de una nueva instancia de negociación salarial con el Gobierno Provincial.

El siniestro ocurrió en territorio santacruceño cuando los efectivos emprendían el viaje de regreso hacia la villa turística. De acuerdo con la información difundida por medios de la localidad cordillerana, el vehículo en el que se trasladaban impactó contra guanacos que se cruzaron de manera repentina sobre la calzada.

Los ocupantes de la camioneta forman parte de los referentes de trabajadores policiales y de bomberos que vienen participando de las mesas de diálogo con el Ejecutivo Provincial en el marco de los reclamos salariales y laborales que mantienen ambas fuerzas.

El choque ocurrió cerca de La Esperanza

Según la información conocida, el hecho se registró alrededor de las 18:30 horas sobre la Ruta Provincial N° 5, a unos 10 kilómetros antes de llegar al paraje La Esperanza.

Los representantes habían viajado durante la jornada a Río Gallegos para participar de una reunión de negociación salarial que se desarrolló en la Escuela de Policía. Una vez finalizado el encuentro, emprendieron el regreso hacia El Calafate.

Cuando circulaban por la ruta, un grupo de guanacos irrumpió sobre la calzada. De acuerdo con los datos publicados por medios locales, eran seis animales los que cruzaron repentinamente el camino y la camioneta Toyota en la que viajaban impactó contra dos de ellos.

El choque se produjo de manera frontal y ocasionó importantes daños materiales en el vehículo, que pertenecía a uno de los integrantes de la delegación.

Quiénes viajaban en la camioneta

En el rodado viajaban cuatro efectivos que participan como representantes de policías y bomberos en las instancias de diálogo con el Gobierno Provincial.

Durante las últimas semanas, estos delegados han sido parte de las negociaciones desarrolladas en distintos ámbitos institucionales, en el marco de las discusiones por mejoras salariales y condiciones laborales para el personal de ambas fuerzas.

Precisamente, el accidente ocurrió luego de una nueva jornada de reuniones que, según trascendió, concluyó sin avances significativos para los representantes de los trabajadores.

No hubo heridos de gravedad

A pesar de la magnitud del impacto y de los daños sufridos por la camioneta, ninguno de los ocupantes resultó con lesiones de gravedad.

Las fuentes consultadas indicaron que los efectivos solamente sufrieron algunos golpes, principalmente en las piernas, producto de la violencia del choque.

Tras el siniestro, una ambulancia del puesto sanitario de La Esperanza acudió al lugar de manera preventiva para asistir a los involucrados y verificar su estado de salud.

Asimismo, efectivos policiales de la zona también se hicieron presentes para colaborar con las tareas de asistencia y seguridad en el sector donde ocurrió el accidente.

El vehículo quedó fuera de servicio

Las consecuencias más importantes del choque se registraron sobre la camioneta en la que viajaban los representantes.

El impacto contra los animales provocó daños materiales que impidieron continuar el trayecto hacia El Calafate por sus propios medios.

Por esa razón, el vehículo quedó en la zona de La Esperanza a la espera de una grúa para ser trasladado posteriormente hacia la localidad cordillerana.

Mientras tanto, los cuatro ocupantes permanecieron en el paraje y continuaron organizando su regreso por otros medios de transporte.

Presencia de fauna silvestre en las rutas santacruceñas

La aparición de guanacos sobre las rutas de Santa Cruz constituye una situación frecuente para quienes transitan por caminos provinciales y nacionales de la Patagonia.

La circulación de estos animales en cercanías de la calzada representa un riesgo permanente para conductores particulares, transportistas y servicios de pasajeros, especialmente durante horarios de menor visibilidad o cuando los animales cruzan de manera repentina.

En este caso, la irrupción de varios ejemplares sobre la ruta derivó en un accidente que dejó daños materiales en el vehículo, aunque sin consecuencias graves para los ocupantes.

Regreso interrumpido tras la reunión salarial

El accidente se produjo luego de una jornada vinculada a las negociaciones salariales que involucran a policías y bomberos de Santa Cruz.

Los cuatro representantes habían participado durante el día de una reunión en Río Gallegos junto a autoridades provinciales, en el marco de las conversaciones que se mantienen abiertas por reclamos vinculados a salarios y condiciones laborales.

Cuando retornaban hacia El Calafate, el cruce inesperado de los guanacos provocó el siniestro que obligó a interrumpir el viaje y dejar el vehículo en La Esperanza hasta concretar su remolque hacia la localidad.