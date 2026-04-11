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Un hombre fue acusado de faenar de manera clandestina un ternero en un establecimiento rural cercano a El Chaltén, en un hecho que activó un operativo conjunto entre fuerzas de seguridad y organismos nacionales. La intervención incluyó tareas de vigilancia con drones, allanamientos y el secuestro de elementos vinculados a la causa.

El episodio vuelve a poner en foco el delito de abigeato en Santa Cruz, una problemática en aumento que genera alarma entre productores y autoridades por su impacto en la producción agropecuaria y en medio de la crisis económica y alimenticia de la población.

Operativo conjunto en zona rural

El procedimiento se inició el jueves 9 de abril, tras información aportada por Gendarmería Nacional sobre una presunta faena ilegal en un establecimiento ganadero ubicado en cercanías de El Chaltén.

A partir de esos datos, personal de Parques Nacionales y efectivos de Gendarmería desplegaron tareas de control en la zona. Durante el operativo, y mediante el uso de un dron, lograron detectar a un individuo en inmediaciones de un animal recientemente faenado.

Posteriormente, en una segunda intervención que contó con la participación de personal policial, se constató la presencia de restos del animal vacuno, procediéndose al decomiso de los mismos conforme a la normativa vigente.

Secuestro de animales y elementos clave

En el lugar también se hallaron caballos, los cuales quedaron bajo resguardo preventivo, con intervención de la División Operaciones Rurales de El Calafate.

Las tareas investigativas, apoyadas en registros fílmicos obtenidos durante el procedimiento, permitieron individualizar al presunto autor del hecho, quien quedó vinculado a la causa judicial.

En ese marco, y con orden judicial, se llevaron adelante allanamientos en distintos domicilios de la localidad. Durante los procedimientos, las autoridades secuestraron elementos considerados de interés, entre ellos prendas de vestir, cuchillos, teléfonos celulares y un arma de fuego.

Por disposición de la Justicia, el acusado fijó domicilio y quedó a disposición de la sede interviniente, mientras avanza la investigación.

Un delito que crece en Santa Cruz

El caso se inscribe en un contexto de creciente preocupación por el abigeato en la provincia de Santa Cruz, donde el robo y la faena clandestina de ganado han dejado de ser hechos aislados para convertirse en una problemática estructural.

Productores rurales vienen advirtiendo sobre el aumento sostenido de estos delitos, que afectan tanto a pequeños como a grandes establecimientos, generando pérdidas económicas y una fuerte sensación de inseguridad en el campo.

Además del perjuicio económico, el fenómeno impacta en la actividad productiva y en la vida cotidiana de quienes trabajan en zonas rurales, donde la extensión territorial y la dificultad de controles favorecen este tipo de prácticas ilegales.

También se produce en un contexto de crisis económica y de acceso al alimento crítico para una gran parte de la población del país.

Desde el sector agropecuario insisten en la necesidad de reforzar los controles, mejorar la presencia en áreas rurales y garantizar un accionar judicial más firme frente a este tipo de delitos.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la falta de sanciones efectivas, ya que en muchos casos los responsables son identificados pero recuperan la libertad en poco tiempo, lo que, según advierten, contribuye a la reiteración de los hechos.